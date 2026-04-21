Доходы добывающих компаний в Казахстане станут публичными

Власти намерены усилить прозрачность добывающего сектора, расширив доступ к информации о доходах, контрактах и платежах компаний.

Что изменится: курс на открытость отрасли

В Казахстане планируют значительно расширить объем публичной информации о деятельности крупных недропользователей. Речь идет не только о финансовых показателях, но и об условиях контрактов, а также о суммах платежей в бюджет.

Соответствующие меры озвучены в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос. Инициатива направлена на повышение прозрачности в стратегически важной добывающей отрасли, которая играет ключевую роль в экономике страны.

Почему возникла необходимость реформ

Вопрос прозрачности поднял депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев. Он напомнил, что согласно Конституции, природные ресурсы принадлежат народу, однако доступ к информации об их использовании остается ограниченным.

Основная проблема заключается в том, что многие крупные компании нефтегазового и горно-металлургического сектора работают в форме ТОО. В отличие от акционерных обществ, такие структуры не обязаны раскрывать подробную финансовую отчетность в публичном поле.

В результате:

общественность не получает полной картины доходов компаний;

парламентский контроль оказывается ограниченным;

прозрачность распределения ресурсов вызывает вопросы.

Депутат предложил установить единые требования к раскрытию информации для всех крупных недропользователей вне зависимости от их юридической формы.

Что уже работает: действующие механизмы

В правительстве подчеркнули, что определенные инструменты прозрачности уже существуют. В частности, компании обязаны ежегодно публиковать финансовую отчетность на портале «Депозитарий финансовой отчетности».

Тем не менее, эти меры не обеспечивают полной открытости, поскольку раскрываемая информация остается ограниченной и не всегда удобной для анализа.

Главная новация: единая цифровая платформа

Ключевым шагом станет внедрение цифровых решений. Власти планируют интегрировать единую платформу недропользования с государственными информационными системами.

Это позволит существенно расширить объем доступных данных. На платформе будут публиковаться:

сведения о платежах в бюджет;

условия контрактов с государством;

данные о распределении доходов.

Ожидается, что такой подход сделает отрасль более понятной и прозрачной как для граждан, так и для экспертов.

Почему не стали менять форму бизнеса

Предложение обязать новые добывающие компании работать исключительно в форме акционерных обществ поддержки не получило.

В правительстве считают, что подобная мера:

может отпугнуть инвесторов;

ограничит свободу предпринимательства;

создаст дополнительные барьеры для входа на рынок.

Вместо этого выбран более гибкий подход — повышение прозрачности без изменения организационно-правовых требований к бизнесу.

Итог: прозрачность без давления на бизнес

Таким образом, власти делают ставку на цифровизацию и раскрытие данных, а не на ужесточение регулирования. Ожидается, что новая система позволит обеспечить баланс между интересами государства, общества и инвесторов.