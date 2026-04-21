Доходы добывающих компаний в Казахстане станут публичными

Власти намерены усилить прозрачность добывающего сектора, расширив доступ к информации о доходах, контрактах и платежах компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Казахстане планируют значительно расширить объем публичной информации о деятельности крупных недропользователей. Речь идет не только о финансовых показателях, но и об условиях контрактов, а также о суммах платежей в бюджет.
Соответствующие меры озвучены в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос. Инициатива направлена на повышение прозрачности в стратегически важной добывающей отрасли, которая играет ключевую роль в экономике страны.
Вопрос прозрачности поднял депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев. Он напомнил, что согласно Конституции, природные ресурсы принадлежат народу, однако доступ к информации об их использовании остается ограниченным.
Основная проблема заключается в том, что многие крупные компании нефтегазового и горно-металлургического сектора работают в форме ТОО. В отличие от акционерных обществ, такие структуры не обязаны раскрывать подробную финансовую отчетность в публичном поле.
В результате:
Депутат предложил установить единые требования к раскрытию информации для всех крупных недропользователей вне зависимости от их юридической формы.
В правительстве подчеркнули, что определенные инструменты прозрачности уже существуют. В частности, компании обязаны ежегодно публиковать финансовую отчетность на портале «Депозитарий финансовой отчетности».
Тем не менее, эти меры не обеспечивают полной открытости, поскольку раскрываемая информация остается ограниченной и не всегда удобной для анализа.
Ключевым шагом станет внедрение цифровых решений. Власти планируют интегрировать единую платформу недропользования с государственными информационными системами.
Это позволит существенно расширить объем доступных данных. На платформе будут публиковаться:
Ожидается, что такой подход сделает отрасль более понятной и прозрачной как для граждан, так и для экспертов.
Предложение обязать новые добывающие компании работать исключительно в форме акционерных обществ поддержки не получило.
В правительстве считают, что подобная мера:
Вместо этого выбран более гибкий подход — повышение прозрачности без изменения организационно-правовых требований к бизнесу.
Таким образом, власти делают ставку на цифровизацию и раскрытие данных, а не на ужесточение регулирования. Ожидается, что новая система позволит обеспечить баланс между интересами государства, общества и инвесторов.
Комментарии0 комментарий(ев)