Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
21.04.2026, 11:44

Доходы добывающих компаний в Казахстане станут публичными

Власти намерены усилить прозрачность добывающего сектора, расширив доступ к информации о доходах, контрактах и платежах компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube

Что изменится: курс на открытость отрасли

В Казахстане планируют значительно расширить объем публичной информации о деятельности крупных недропользователей. Речь идет не только о финансовых показателях, но и об условиях контрактов, а также о суммах платежей в бюджет.

Соответствующие меры озвучены в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос. Инициатива направлена на повышение прозрачности в стратегически важной добывающей отрасли, которая играет ключевую роль в экономике страны.

Почему возникла необходимость реформ

Вопрос прозрачности поднял депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев. Он напомнил, что согласно Конституции, природные ресурсы принадлежат народу, однако доступ к информации об их использовании остается ограниченным.

Основная проблема заключается в том, что многие крупные компании нефтегазового и горно-металлургического сектора работают в форме ТОО. В отличие от акционерных обществ, такие структуры не обязаны раскрывать подробную финансовую отчетность в публичном поле.

В результате:

  • общественность не получает полной картины доходов компаний;
  • парламентский контроль оказывается ограниченным;
  • прозрачность распределения ресурсов вызывает вопросы.

Депутат предложил установить единые требования к раскрытию информации для всех крупных недропользователей вне зависимости от их юридической формы.

Что уже работает: действующие механизмы

В правительстве подчеркнули, что определенные инструменты прозрачности уже существуют. В частности, компании обязаны ежегодно публиковать финансовую отчетность на портале «Депозитарий финансовой отчетности».

Тем не менее, эти меры не обеспечивают полной открытости, поскольку раскрываемая информация остается ограниченной и не всегда удобной для анализа.

Главная новация: единая цифровая платформа

Ключевым шагом станет внедрение цифровых решений. Власти планируют интегрировать единую платформу недропользования с государственными информационными системами.

Это позволит существенно расширить объем доступных данных. На платформе будут публиковаться:

  • сведения о платежах в бюджет;
  • условия контрактов с государством;
  • данные о распределении доходов.

Ожидается, что такой подход сделает отрасль более понятной и прозрачной как для граждан, так и для экспертов.

Почему не стали менять форму бизнеса

Предложение обязать новые добывающие компании работать исключительно в форме акционерных обществ поддержки не получило.

В правительстве считают, что подобная мера:

  • может отпугнуть инвесторов;
  • ограничит свободу предпринимательства;
  • создаст дополнительные барьеры для входа на рынок.

Вместо этого выбран более гибкий подход — повышение прозрачности без изменения организационно-правовых требований к бизнесу.

Итог: прозрачность без давления на бизнес

Таким образом, власти делают ставку на цифровизацию и раскрытие данных, а не на ужесточение регулирования. Ожидается, что новая система позволит обеспечить баланс между интересами государства, общества и инвесторов.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь