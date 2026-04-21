АЭС в Казахстане: неожиданно назван еще один регион для будущей станции

В Казахстане продолжают формировать карту будущих атомных электростанций — к числу потенциальных площадок добавилась Костанайская область, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Костанайская область рассматривается как перспективная зона

В Казахстане изучают возможность строительства атомной электростанции в Костанайской области. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, отметив, что регион может быть включен в долгосрочные планы развития атомной энергетики.

По его словам, речь идет о стратегическом расширении энергетической инфраструктуры страны, рассчитанном на десятилетия вперед.

Страна планирует масштабное развитие атомной энергетики

Власти Казахстана рассматривают строительство как минимум трех атомных электростанций, а в перспективе — до четырех объектов. Основная цель программы — обеспечить устойчивое энергоснабжение на фоне растущего потребления электроэнергии.

Отдельное внимание уделяется выбору площадок с учетом прогнозного энергобаланса, а также строгих экологических и сейсмических требований безопасности.

Какие регионы уже рассматриваются

По данным Агентства по атомной энергии, предварительный анализ уже позволил определить несколько ключевых направлений для развития отрасли.

Среди них выделяется район вблизи Балхаша, который считается наиболее мощной потенциальной зоной и может позволить размещение до шести крупных энергетических блоков.

Также рассматривается Курчатов, где возможно строительство малых и средних реакторов, а Западный Казахстан обозначен как регион с опытом эксплуатации энергетических установок в комбинированном режиме.

Костанай — долгосрочная перспектива развития

Отдельно отмечается, что Костанайская область может войти в список перспективных площадок для атомной энергетики, однако речь идет о горизонте 20–30 лет.

Таким образом, регион рассматривается не как ближайшая точка строительства, а как часть стратегического планирования развития энергетической системы страны.

АЭС в Казахстане: курс на масштабную энергетику

Ранее сообщалось, что к 2050 году в Казахстане планируется ввод не менее трех атомных электростанций, а также возможная реализация четвертого проекта.

Осенью прошлого года была утверждена первая официальная концепция и название первой АЭС — «Балқаш», которое было выбрано по итогам общественного конкурса.

В марте 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую важность развития атомной энергетики, отметив необходимость создания новой отрасли, способной обеспечить долгосрочную энергетическую устойчивость и экономический рост страны.