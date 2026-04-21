Постучат в каждую дверь: акиматы проведут тотальные проверки арендных квартир в Казахстане

В Казахстане ужесточили правила государственной программы, компенсирующей половину аренды жилья. Теперь контроль за получателями станет цифровым, а за нарушения предусмотрено полное прекращение субсидии без возможности восстановления, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
В Казахстане обновили правила государственной программы, по которой часть граждан получает компенсацию в размере 50% от стоимости аренды жилья. Основная цель изменений — исключить фиктивное проживание и схемы с пересдачей квартир в субаренду.
Программа действует с 2022 года и направлена на поддержку социально уязвимых категорий населения. Однако теперь контроль за её участниками станет значительно строже.
Государство продолжит оплачивать половину арендной платы только определённым категориям граждан. В их числе:
Дополнительным условием остаётся уровень дохода — не более одного прожиточного минимума на человека. В 2026 году это 50 851 тенге. Например, семья из пяти человек не должна зарабатывать более 254,2 тыс. тенге в месяц.
Ежегодно программой пользуются около 10 тысяч семей. Оператором выступает «Отбасы банк», который заключает трёхсторонние договоры между арендатором, собственником жилья и банком. Подать заявку можно онлайн через официальный сайт.
Одним из ключевых изменений стала цифровизация всей системы. Теперь:
Это должно снизить риск мошенничества и повысить прозрачность распределения средств.
Акиматы получат право проводить регулярные проверки жилья — не реже одного раза в квартал. В ходе инспекций будут проверяться:
Таким образом власти намерены исключить случаи, когда жильё формально арендуется, но фактически используется не по назначению.
Если в квартире будут выявлены посторонние лица, получателю дадут три дня на устранение нарушения. Участник программы обязан проживать в арендованном жилье лично.
Если требование не будет выполнено или нарушение повторится:
Правила, запрещающие аренду жилья у близких родственников и супругов (включая бывших), сохраняются. Однако теперь за подобные нарушения также предусмотрена жёсткая мера — автоматическое прекращение субсидии без права восстановления.
Обновлённые правила государственной программы аренды жилья начнут действовать с 12 июля текущего года.
