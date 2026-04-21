Постучат в каждую дверь: акиматы проведут тотальные проверки арендных квартир в Казахстане

В Казахстане ужесточили правила государственной программы, компенсирующей половину аренды жилья. Теперь контроль за получателями станет цифровым, а за нарушения предусмотрено полное прекращение субсидии без возможности восстановления, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

В Казахстане обновили правила государственной программы, по которой часть граждан получает компенсацию в размере 50% от стоимости аренды жилья. Основная цель изменений — исключить фиктивное проживание и схемы с пересдачей квартир в субаренду.

Программа действует с 2022 года и направлена на поддержку социально уязвимых категорий населения. Однако теперь контроль за её участниками станет значительно строже.

Кому положена субсидия на аренду жилья

Государство продолжит оплачивать половину арендной платы только определённым категориям граждан. В их числе:

многодетные семьи

дети-сироты

люди с инвалидностью I и II группы

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью

Дополнительным условием остаётся уровень дохода — не более одного прожиточного минимума на человека. В 2026 году это 50 851 тенге. Например, семья из пяти человек не должна зарабатывать более 254,2 тыс. тенге в месяц.

Ежегодно программой пользуются около 10 тысяч семей. Оператором выступает «Отбасы банк», который заключает трёхсторонние договоры между арендатором, собственником жилья и банком. Подать заявку можно онлайн через официальный сайт.

Полная цифровизация процесса

Одним из ключевых изменений стала цифровизация всей системы. Теперь:

заявки подаются только онлайн

проверка данных происходит автоматически через государственные базы

все этапы фиксируются в единой цифровой системе

Это должно снизить риск мошенничества и повысить прозрачность распределения средств.

Усиленные проверки жилья

Акиматы получат право проводить регулярные проверки жилья — не реже одного раза в квартал. В ходе инспекций будут проверяться:

факт проживания получателя субсидии по адресу

наличие посторонних жильцов

возможная сдача квартиры в обход правил

Таким образом власти намерены исключить случаи, когда жильё формально арендуется, но фактически используется не по назначению.

Жёсткие санкции за нарушения

Если в квартире будут выявлены посторонние лица, получателю дадут три дня на устранение нарушения. Участник программы обязан проживать в арендованном жилье лично.

Если требование не будет выполнено или нарушение повторится:

субсидия будет полностью прекращена

восстановить участие в программе станет невозможно

Запрет на аренду у родственников

Правила, запрещающие аренду жилья у близких родственников и супругов (включая бывших), сохраняются. Однако теперь за подобные нарушения также предусмотрена жёсткая мера — автоматическое прекращение субсидии без права восстановления.

Когда вступят в силу изменения

Обновлённые правила государственной программы аренды жилья начнут действовать с 12 июля текущего года.