18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.04.2026, 17:19

Когда в Казахстане повысят минимальную зарплату: в Минтруда назвали сроки и условия

Новости Казахстана

Глава Министерства труда и соцзащиты Аскарбек Ертаев разъяснил процедуру и сроки ожидаемого повышения минимальной заработной платы (МЗП) до 150 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сроки рассмотрения и ключевые этапы

Как отметил глава Минтруда, окончательные решения по минимальной зарплате могут быть приняты до конца текущего года. Однако процесс включает несколько обязательных этапов:

  • разработка и утверждение новой методики расчета МЗП;
  • определение конкретного уровня повышения;
  • включение изменений в закон о республиканском бюджете;
  • прохождение всех процедур бюджетного планирования.

По словам министра, именно бюджетный процесс может занять дополнительное время, поскольку любые изменения требуют законодательного закрепления.

Как будут рассчитывать новую минимальную зарплату

Одним из ключевых факторов станет внедрение новой методики расчета. Предполагается, что она будет учитывать:

  • уровень медианной заработной платы в стране;
  • динамику производительности труда;
  • общие экономические показатели.

Такой подход, как подчеркнул Ертаев, позволит сделать МЗП более объективной и привязанной к реальной ситуации в экономике.

Почему повышение не произойдет сразу

Несмотря на ожидания казахстанцев, увеличение минимальной зарплаты не может быть реализовано мгновенно. Это связано с необходимостью:

  • согласования параметров на уровне правительства;
  • оценки влияния на бизнес и бюджет;
  • соблюдения всех процедур в рамках бюджетного законодательства.

В Минтруда подчеркивают, что решение должно быть сбалансированным, чтобы поддержать доходы населения и не создать избыточной нагрузки на экономику.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
