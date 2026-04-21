Когда в Казахстане повысят минимальную зарплату: в Минтруда назвали сроки и условия

Глава Министерства труда и соцзащиты Аскарбек Ертаев разъяснил процедуру и сроки ожидаемого повышения минимальной заработной платы (МЗП) до 150 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Сроки рассмотрения и ключевые этапы

Как отметил глава Минтруда, окончательные решения по минимальной зарплате могут быть приняты до конца текущего года. Однако процесс включает несколько обязательных этапов:

разработка и утверждение новой методики расчета МЗП;

определение конкретного уровня повышения;

включение изменений в закон о республиканском бюджете;

прохождение всех процедур бюджетного планирования.

По словам министра, именно бюджетный процесс может занять дополнительное время, поскольку любые изменения требуют законодательного закрепления.

Как будут рассчитывать новую минимальную зарплату

Одним из ключевых факторов станет внедрение новой методики расчета. Предполагается, что она будет учитывать:

уровень медианной заработной платы в стране;

в стране; динамику производительности труда ;

; общие экономические показатели.

Такой подход, как подчеркнул Ертаев, позволит сделать МЗП более объективной и привязанной к реальной ситуации в экономике.

Почему повышение не произойдет сразу

Несмотря на ожидания казахстанцев, увеличение минимальной зарплаты не может быть реализовано мгновенно. Это связано с необходимостью:

согласования параметров на уровне правительства;

оценки влияния на бизнес и бюджет;

соблюдения всех процедур в рамках бюджетного законодательства.

В Минтруда подчеркивают, что решение должно быть сбалансированным, чтобы поддержать доходы населения и не создать избыточной нагрузки на экономику.