В Казахстане переходят на новые счётчики воды: что изменится для жильцов

В Казахстане с 27 марта вступили в силу обновлённые правила учёта воды. Изменения стали частью масштабной реформы жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанной до конца 2029 года. Главная цель — постепенный переход на цифровой учёт ресурсов и внедрение «умных» счётчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: rosarmatorg.ru

Полный переход на цифровой учёт воды

В рамках реформы учёт холодной и горячей воды постепенно переведут в автоматический формат. Новые приборы будут:

самостоятельно передавать показания;

работать по единому техническому стандарту;

подключаться к системе Smart Turmys.

Платформа Smart Turmys находится в стадии разработки и станет единой цифровой системой для всех коммунальных услуг — воды, тепла и электричества.

Какие счётчики подпадают под новые правила

Изменения касаются всех типов приборов учёта воды:

общедомовых счётчиков, установленных на вводе в здание;

индивидуальных квартирных счётчиков.

Таким образом, модернизация затронет весь жилой фонд, включая многоквартирные дома.

Что изменится в работе новых счётчиков

Одним из ключевых нововведений станет появление автоматического запорного клапана. Он позволит дистанционно открывать и перекрывать подачу воды.

Эта функция теоретически может использоваться поставщиками услуг, например, при задолженности. Однако, как отмечают в профильных ведомствах, сам факт наличия клапана не означает свободного отключения воды.

Представители АО «Казцентр ЖКХ» подчёркивают, что:

устройство фиксирует техническую возможность отключения;

основания для отключения регулируются отдельными нормами законодательства;

решения принимаются в рамках Водного кодекса и правил оказания коммунальных услуг.

Нужно ли менять счётчики прямо сейчас

Срочной замены приборов учёта не требуется. Старые счётчики продолжают работать до окончания своего срока службы.

Переход на новые устройства будет происходить постепенно до 2029 года.

Когда обязательна замена счётчика

Заменить прибор потребуется только в трёх случаях:

установка счётчика впервые;

поломка устройства;

истечение срока службы (обычно 10–12 лет, зависит от производителя).

При этом поверка счётчика не является основанием для его замены. Если прибор проходит поверку, он может использоваться дальше.

Поверка и срок службы: важное различие

Эксперты подчёркивают, что окончание межповерочного интервала не означает автоматическую замену счётчика.

По словам представителей «Казцентр ЖКХ», прибор продолжает работать до окончания срока службы, указанного в паспорте устройства.

Что будет, если счётчик сломался

Если прибор вышел из строя или подлежит замене, собственнику даётся 30 дней на установку нового устройства.

На этот период расчёт оплаты производится следующим образом:

сначала — по среднему потреблению за последние 3 месяца (не более одного месяца);

затем — по общему тарифу, который значительно выше индивидуального учёта.

Отсутствие счётчика автоматически переводит жильца на менее выгодную систему расчёта.

Как будут передаваться показания

Одним из ключевых преимуществ новой системы станет отказ от ручной передачи данных.

Умные счётчики будут автоматически отправлять показания поставщикам услуг, что исключает необходимость ежемесячного снятия данных жильцами.

Что делать при расхождении данных

Если возникнут расхождения между данными системы и фактическими показаниями, предусмотрен порядок действий:

сверка данных по прибору;

перерасчёт начислений;

при необходимости — внеочередная поверка счётчика.

Приоритет всегда остаётся за фактическими показаниями прибора.

Сколько стоят новые «умные» счётчики

По данным поставщиков оборудования, стоимость новых приборов выше традиционных примерно в два раза.

обычные счётчики — от 8 000 тенге;

«умные» счётчики — от 15 000 тенге.

В новостройках установка современных счётчиков входит в обязательные требования к сдаче дома.

Итог