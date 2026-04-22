В Казахстане переходят на новые счётчики воды: что изменится для жильцов

В Казахстане с 27 марта вступили в силу обновлённые правила учёта воды. Изменения стали частью масштабной реформы жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанной до конца 2029 года. Главная цель — постепенный переход на цифровой учёт ресурсов и внедрение «умных» счётчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
В рамках реформы учёт холодной и горячей воды постепенно переведут в автоматический формат. Новые приборы будут:
Платформа Smart Turmys находится в стадии разработки и станет единой цифровой системой для всех коммунальных услуг — воды, тепла и электричества.
Изменения касаются всех типов приборов учёта воды:
Таким образом, модернизация затронет весь жилой фонд, включая многоквартирные дома.
Одним из ключевых нововведений станет появление автоматического запорного клапана. Он позволит дистанционно открывать и перекрывать подачу воды.
Эта функция теоретически может использоваться поставщиками услуг, например, при задолженности. Однако, как отмечают в профильных ведомствах, сам факт наличия клапана не означает свободного отключения воды.
Представители АО «Казцентр ЖКХ» подчёркивают, что:
Срочной замены приборов учёта не требуется. Старые счётчики продолжают работать до окончания своего срока службы.
Переход на новые устройства будет происходить постепенно до 2029 года.
Заменить прибор потребуется только в трёх случаях:
При этом поверка счётчика не является основанием для его замены. Если прибор проходит поверку, он может использоваться дальше.
Эксперты подчёркивают, что окончание межповерочного интервала не означает автоматическую замену счётчика.
По словам представителей «Казцентр ЖКХ», прибор продолжает работать до окончания срока службы, указанного в паспорте устройства.
Если прибор вышел из строя или подлежит замене, собственнику даётся 30 дней на установку нового устройства.
На этот период расчёт оплаты производится следующим образом:
Отсутствие счётчика автоматически переводит жильца на менее выгодную систему расчёта.
Одним из ключевых преимуществ новой системы станет отказ от ручной передачи данных.
Умные счётчики будут автоматически отправлять показания поставщикам услуг, что исключает необходимость ежемесячного снятия данных жильцами.
Если возникнут расхождения между данными системы и фактическими показаниями, предусмотрен порядок действий:
Приоритет всегда остаётся за фактическими показаниями прибора.
По данным поставщиков оборудования, стоимость новых приборов выше традиционных примерно в два раза.
В новостройках установка современных счётчиков входит в обязательные требования к сдаче дома.
