Штрафы больше не помогут: работодателей Казахстана обяжут платить за мигрантов по-новому

В Казахстане планируют изменить правила привлечения иностранной рабочей силы — власти намерены объединить квоты и ввести единый налог для мигрантов, сообщает Lada.kz.

Почему решили изменить правила

В Казахстане готовятся новые меры регулирования трудовой миграции. О планируемых изменениях сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге в правительстве.

По его словам, действующая система не всегда работает эффективно: работодатели нередко предпочитают платить штрафы за нелегальное привлечение иностранцев вместо того, чтобы оформлять их официально и уплачивать налоги.

Объединение квот: что изменится

Сегодня в стране действует две отдельные квоты на привлечение иностранной рабочей силы:

для юридических лиц (компаний);

для физических лиц (домашних хозяйств).

Министерство предлагает объединить их в одну систему. Это позволит:

устранить различия между категориями работодателей;

исключить схемы, при которых компании оформляют работников через физлиц ради более низкой налоговой ставки;

упростить администрирование миграционных процессов.

Единый налог для мигрантов

Ключевое новшество — введение единой налоговой ставки для иностранных работников, которые не подпадают под упрощенные режимы.

Как пояснил Аскарбек Ертаев:

мигрант будет платить фиксированный налоговый сбор;

не будет иметь значения, у кого он работает — у частного лица или в компании;

снизится мотивация использовать «серые» схемы трудоустройства.

Ожидается, что это повысит прозрачность рынка труда и увеличит налоговые поступления.

Кого изменения не затронут

При этом ряд категорий иностранных работников продолжат пользоваться упрощенными условиями трудоустройства. Речь идет о:

гражданах стран Евразийский экономический союз;

инвесторах;

специалистах по востребованным профессиям.

Для них сохранятся действующие льготные механизмы.

Когда вступят в силу новые правила

По информации Минтруда, разработанные поправки уже направлены на рассмотрение в правоохранительные органы. Власти рассчитывают внедрить новые нормы до конца 2026 года.

Что это значит для рынка труда

Предлагаемые изменения могут:

сократить число нелегально занятых мигрантов;

упростить найм иностранцев для бизнеса и населения;

выровнять условия конкуренции между работодателями;

усилить контроль за миграционными потоками.

В итоге государство рассчитывает сделать рынок труда более прозрачным и управляемым.