18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 06:39

Штрафы больше не помогут: работодателей Казахстана обяжут платить за мигрантов по-новому

Новости Казахстана

В Казахстане планируют изменить правила привлечения иностранной рабочей силы — власти намерены объединить квоты и ввести единый налог для мигрантов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Почему решили изменить правила

В Казахстане готовятся новые меры регулирования трудовой миграции. О планируемых изменениях сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге в правительстве.

По его словам, действующая система не всегда работает эффективно: работодатели нередко предпочитают платить штрафы за нелегальное привлечение иностранцев вместо того, чтобы оформлять их официально и уплачивать налоги.

Объединение квот: что изменится

Сегодня в стране действует две отдельные квоты на привлечение иностранной рабочей силы:

  • для юридических лиц (компаний);
  • для физических лиц (домашних хозяйств).

Министерство предлагает объединить их в одну систему. Это позволит:

  • устранить различия между категориями работодателей;
  • исключить схемы, при которых компании оформляют работников через физлиц ради более низкой налоговой ставки;
  • упростить администрирование миграционных процессов.

Единый налог для мигрантов

Ключевое новшество — введение единой налоговой ставки для иностранных работников, которые не подпадают под упрощенные режимы.

Как пояснил Аскарбек Ертаев:

  • мигрант будет платить фиксированный налоговый сбор;
  • не будет иметь значения, у кого он работает — у частного лица или в компании;
  • снизится мотивация использовать «серые» схемы трудоустройства.

Ожидается, что это повысит прозрачность рынка труда и увеличит налоговые поступления.

Кого изменения не затронут

При этом ряд категорий иностранных работников продолжат пользоваться упрощенными условиями трудоустройства. Речь идет о:

  • гражданах стран Евразийский экономический союз;
  • инвесторах;
  • специалистах по востребованным профессиям.

Для них сохранятся действующие льготные механизмы.

Когда вступят в силу новые правила

По информации Минтруда, разработанные поправки уже направлены на рассмотрение в правоохранительные органы. Власти рассчитывают внедрить новые нормы до конца 2026 года.

Что это значит для рынка труда

Предлагаемые изменения могут:

  • сократить число нелегально занятых мигрантов;
  • упростить найм иностранцев для бизнеса и населения;
  • выровнять условия конкуренции между работодателями;
  • усилить контроль за миграционными потоками.

В итоге государство рассчитывает сделать рынок труда более прозрачным и управляемым.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь