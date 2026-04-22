В Казахстане провели массовые рейды из-за опасного импорта

В нескольких странах Европы в баночках с детским питанием популярного бренда Hipp был обнаружен крысиный яд. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана (КСЭК) официально прокомментировал ситуацию и обратился к гражданам с призывом сообщать о любых случаях продажи этой продукции, сообщает Lada.kz.

Официальная позиция властей Казахстана

На данный момент профильные ведомства республики внимательно следят за ситуацией, вызванной сообщениями о фальсификации детских пюре. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, официальных уведомлений от международных систем безопасности пищевых продуктов, таких как RASFF (ЕС) или INFOSAN (ВОЗ), пока не поступало.

Более того, специалисты ведомства подчеркивают юридический аспект продажи данного товара:

«Указанный продукт не зарегистрирован в Едином реестре Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это означает, что его легальная реализация на территории Казахстана и других стран союза категорически запрещена», — пояснили в КСЭК.

Результаты проверок в торговых сетях

Несмотря на отсутствие официальных поставок, территориальные подразделения комитета провели мониторинг торговых точек по всей стране. На текущий момент подозрительная продукция в магазинах Казахстана не выявлена. Тем не менее, власти не исключают риск попадания товара через неофициальные каналы и просят граждан немедленно обращаться в комитет при обнаружении баночек Hipp на прилавках.

Хронология инцидента: «Преступное вмешательство» в Европе

Тревога поднялась после публикаций в европейских СМИ, в частности Euronews. Первые случаи заражения были зафиксированы в Австрии в ходе планового отзыва продукции из сети супермаркетов Spar Austria.

География распространения угрозы:

Германия и Австрия: Власти предупредили о циркуляции зараженных партий в районе Айзенштадта.

Чехия и Словакия: В этих странах также были изъяты подозрительные партии товара.

Представители компании Hipp уже назвали произошедшее «внешним преступным вмешательством». По предварительным данным, речь идет о преднамеренном подмешивании токсичного вещества в продукт.

Как распознать опасную подделку?

Лабораторные анализы в Европе подтвердили наличие крысиного яда в изъятых образцах. Помимо химического состава, эксперты выделяют несколько внешних признаков фальсификата:

Нетипичный запах: Продукт может иметь резкий, неприятный или химический аромат при открытии. Нарушение целостности: Повреждения на упаковке или подозрительный вид крышки.

Важно: Употребление содержимого таких банок представляет прямую угрозу для жизни ребенка. При малейших сомнениях в подлинности или качестве детского питания рекомендуется отказаться от его использования и сохранить упаковку для экспертизы.