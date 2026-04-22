В Казахстане хотят ввести зарплату за общественную работу

В Казахстане официально узаконят деятельность территориальных советов, члены которых смогут получать денежные выплаты за решение локальных проблем. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Мажилисе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Новый институт самоуправления: что такое территориальные советы

Казахстан переходит к новой модели государственного управления, где ключевую роль будут играть сами жители. Мажилис Парламента одобрил в первом чтении законопроект, который впервые вводит в правовое поле понятие «территориальные советы».

Эти объединения станут связующим звеном между населением и властью. В состав советов смогут войти неравнодушные граждане, готовые брать на себя ответственность за развитие своих микрорайонов, поселков и городов. В отличие от волонтерских движений, работа советов будет четко регламентирована законом.

Круг обязанностей: от благоустройства до борьбы с экстремизмом

Функционал членов территориальных советов окажется значительно шире, чем простое наблюдение за порядком. Согласно документу, активисты будут вовлечены в решение критически важных вопросов:

Контроль социальной инфраструктуры: мониторинг работы школ, детских садов и медицинских учреждений.

ЖКХ и благоустройство: участие в планировании ремонта дорог, освещения и озеленения территорий.

Безопасность: содействие правоохранительным органам в профилактике правонарушений, а также в вопросах противодействия экстремизму и терроризму.

Вопрос оплаты: будет ли «вторая зарплата»?

Одной из самых обсуждаемых тем стала финансовая мотивация активистов. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева подтвердила, что парламентарии активно продвигают идею платной основы для членов советов.

«Общественная деятельность на уровне больших микрорайонов забирает практически всё свободное время. Если мы хотим, чтобы люди работали эффективно, необходимо предусматривать материальное поощрение», — подчеркнула Смышляева на брифинге.

Как будет реализован механизм выплат?

На текущий момент вопрос источника финансирования остается открытым. Депутаты рассматривают возможность наделения акиматов и маслихатов правом самостоятельно принимать решения о поощрении членов советов из местных бюджетов.

Ключевые задачи до второго чтения:

Определить госорган, ответственный за распределение средств. Утвердить четкие критерии оценки эффективности работы активистов. Закрепить прозрачный механизм начисления выплат.

Взгляд в будущее: когда заработает закон

Внедрение территориальных советов с оплатой труда может стать мощным стимулом для развития гражданского общества в Казахстане. Ожидается, что детали механизма оплаты будут окончательно доработаны ко второму чтению законопроекта.

Для граждан это не только возможность влиять на качество жизни в своем подъезде или дворе, но и легальный способ получить дополнительный доход, занимаясь социально значимым делом. Это превращает гражданский активизм из хобби в полноценную, ответственную работу на благо государства.