Казахстанцам упростят получение шенгенской визы: названы сроки и условия

Казахстан и Евросоюз продолжают переговоры об упрощении визового режима — процедура получения шенгена станет легче, но полностью визы не отменят, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
Казахстанцам не стоит ожидать полной отмены виз в страны Шенгенской зоны, однако процесс их получения в ближайшем будущем может значительно упроститься. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.
По его словам, речь идет исключительно об облегчении процедуры оформления, а не о введении безвизового режима. В ведомстве подчеркивают, что в информационном пространстве нередко возникают неверные трактовки этого вопроса.
Процесс договоренностей между Казахстаном и Европейским союзом проходит в два ключевых этапа:
Первым шагом станет подписание соглашения о реадмиссии — механизма, предусматривающего возвращение лиц, незаконно находящихся на территории другой страны.
Этот документ:
Европейская сторона планирует подписать соглашение одновременно с документом об упрощении визового режима.
Только после этого соглашение вступит в силу.
Только после этого соглашение вступит в силу.
По данным МИД, завершить переговорный процесс стороны рассчитывают уже во второй половине текущего года. После этого начнется этап юридического оформления и утверждения соглашений.
Ожидается, что новые договоренности принесут ряд ощутимых послаблений для граждан Казахстана.
Кроме того, требования к документам будут четко регламентированы, что должно снизить количество отказов и сделать процесс более прозрачным.
Работа над соглашением продолжается уже длительное время. Еще год назад в Министерстве иностранных дел сообщали о планах подписания документа об упрощении визового режима.
Для этого:
Несмотря на сохранение визового режима, Казахстан постепенно движется к его либерализации. Упрощение процедур может значительно облегчить поездки граждан в европейские страны — как для туризма, так и для деловых и образовательных целей.
