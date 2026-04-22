Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
22.04.2026, 17:14

Казахстанцам упростят получение шенгенской визы: названы сроки и условия

Казахстан и Евросоюз продолжают переговоры об упрощении визового режима — процедура получения шенгена станет легче, но полностью визы не отменят, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: кадр YouTube

Визы не отменят, но получить их станет проще

Казахстанцам не стоит ожидать полной отмены виз в страны Шенгенской зоны, однако процесс их получения в ближайшем будущем может значительно упроститься. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.

По его словам, речь идет исключительно об облегчении процедуры оформления, а не о введении безвизового режима. В ведомстве подчеркивают, что в информационном пространстве нередко возникают неверные трактовки этого вопроса.

Два этапа переговоров: что уже известно

Процесс договоренностей между Казахстаном и Европейским союзом проходит в два ключевых этапа:

1. Соглашение о реадмиссии

Первым шагом станет подписание соглашения о реадмиссии — механизма, предусматривающего возвращение лиц, незаконно находящихся на территории другой страны.

Этот документ:

  • регулирует возврат граждан и мигрантов
  • направлен на борьбу с нелегальной миграцией
  • оформляется в виде международного соглашения

Европейская сторона планирует подписать соглашение одновременно с документом об упрощении визового режима.

2. Ратификация и согласование

После подписания документы должны пройти обязательную процедуру:

  • ратификация в Парламенте Казахстана
  • согласование всеми государствами — членами Евросоюза

Только после этого соглашение вступит в силу.

Когда ждать изменений

По данным МИД, завершить переговорный процесс стороны рассчитывают уже во второй половине текущего года. После этого начнется этап юридического оформления и утверждения соглашений.

Что изменится для казахстанцев

Ожидается, что новые договоренности принесут ряд ощутимых послаблений для граждан Казахстана.

Основные изменения:

  • Сокращение сроков рассмотрения заявок
  • Уменьшение списка необходимых документов
  • Снижение стоимости визовых сборов
  • Расширение возможностей получения многократных виз
  • Увеличение сроков действия виз
  • Введение льготных категорий заявителей

Кроме того, требования к документам будут четко регламентированы, что должно снизить количество отказов и сделать процесс более прозрачным.

Переговоры ведутся не первый год

Работа над соглашением продолжается уже длительное время. Еще год назад в Министерстве иностранных дел сообщали о планах подписания документа об упрощении визового режима.

Для этого:

  • страны Евросоюза одобрили переговорный мандат
  • Европейская комиссия получила полномочия на ведение диалога с Казахстаном

Итог: шаг к более доступной Европе

Несмотря на сохранение визового режима, Казахстан постепенно движется к его либерализации. Упрощение процедур может значительно облегчить поездки граждан в европейские страны — как для туризма, так и для деловых и образовательных целей.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь