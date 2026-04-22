Казахстанцам упростят получение шенгенской визы: названы сроки и условия

Казахстан и Евросоюз продолжают переговоры об упрощении визового режима — процедура получения шенгена станет легче, но полностью визы не отменят, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: кадр YouTube

Визы не отменят, но получить их станет проще

Казахстанцам не стоит ожидать полной отмены виз в страны Шенгенской зоны, однако процесс их получения в ближайшем будущем может значительно упроститься. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.

По его словам, речь идет исключительно об облегчении процедуры оформления, а не о введении безвизового режима. В ведомстве подчеркивают, что в информационном пространстве нередко возникают неверные трактовки этого вопроса.

Два этапа переговоров: что уже известно

Процесс договоренностей между Казахстаном и Европейским союзом проходит в два ключевых этапа:

1. Соглашение о реадмиссии

Первым шагом станет подписание соглашения о реадмиссии — механизма, предусматривающего возвращение лиц, незаконно находящихся на территории другой страны.

Этот документ:

регулирует возврат граждан и мигрантов

направлен на борьбу с нелегальной миграцией

оформляется в виде международного соглашения

Европейская сторона планирует подписать соглашение одновременно с документом об упрощении визового режима.

2. Ратификация и согласование

После подписания документы должны пройти обязательную процедуру:

ратификация в Парламенте Казахстана

согласование всеми государствами — членами Евросоюза

Только после этого соглашение вступит в силу.

Когда ждать изменений

По данным МИД, завершить переговорный процесс стороны рассчитывают уже во второй половине текущего года. После этого начнется этап юридического оформления и утверждения соглашений.

Что изменится для казахстанцев

Ожидается, что новые договоренности принесут ряд ощутимых послаблений для граждан Казахстана.

Основные изменения:

Сокращение сроков рассмотрения заявок

Уменьшение списка необходимых документов

Снижение стоимости визовых сборов

Расширение возможностей получения многократных виз

Увеличение сроков действия виз

Введение льготных категорий заявителей

Кроме того, требования к документам будут четко регламентированы, что должно снизить количество отказов и сделать процесс более прозрачным.

Переговоры ведутся не первый год

Работа над соглашением продолжается уже длительное время. Еще год назад в Министерстве иностранных дел сообщали о планах подписания документа об упрощении визового режима.

Для этого:

страны Евросоюза одобрили переговорный мандат

Европейская комиссия получила полномочия на ведение диалога с Казахстаном

Итог: шаг к более доступной Европе

Несмотря на сохранение визового режима, Казахстан постепенно движется к его либерализации. Упрощение процедур может значительно облегчить поездки граждан в европейские страны — как для туризма, так и для деловых и образовательных целей.