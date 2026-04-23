Налоговая начала сверку доходов с Wildberries, Ozon и Kaspi: что это значит для казахстанцев

В Казахстане усилился контроль за электронной торговлей: маркетплейсы начали регулярно передавать данные о продавцах и операциях в органы государственных доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: insales.ru

Маркетплейсы подключили к системе налогового контроля

В Казахстане продолжается усиление регулирования онлайн-торговли. Теперь владельцы интернет-площадок обязаны ежемесячно предоставлять в органы государственных доходов (ОГД) подробную информацию о продажах.

Речь идет о данных по реализованным товарам, оказанным услугам, а также выплатам физическим лицам — резидентам страны.

Как сообщает Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, соответствующая норма закреплена в Налоговом кодексе и утверждена приказом Минфина от 21 октября 2025 года № 614.

Какие данные передаются в налоговые органы

Согласно действующим правилам, маркетплейсы обязаны передавать:

  • сведения о продавцах и поставщиках услуг;
  • информацию о реализованных товарах;
  • данные об оказанных услугах;
  • сведения о выплатах физическим лицам.

Отчётность должна направляться ежемесячно — не позднее 5 числа следующего месяца.

Уже подключены 23 маркетплейса

По данным налоговых органов, 23 онлайн-платформы уже начали передавать необходимые сведения.

В ОГД поступает информация о сделках, участниках торговли и финансовых операциях, что позволяет формировать более полную картину электронной коммерции в стране.

Как будет работать контроль

После того как налогоплательщики подадут декларации, налоговые органы проведут камеральный контроль.

В рамках проверки данные маркетплейсов будут сопоставляться с налоговой отчетностью граждан и бизнеса. Если выявятся расхождения, налогоплательщикам направят уведомления с требованием устранить нарушения.

Зачем это вводится

Введение нового механизма направлено на:

  • повышение прозрачности онлайн-торговли;
  • сокращение теневого оборота;
  • обеспечение полноты налоговых поступлений в бюджет;
  • создание равных условий для всех участников рынка.

По оценке специалистов, новая система также должна повысить доверие к электронной коммерции и сделать рынок более структурированным и прозрачным.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь