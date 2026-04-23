Налоговая начала сверку доходов с Wildberries, Ozon и Kaspi: что это значит для казахстанцев

В Казахстане усилился контроль за электронной торговлей: маркетплейсы начали регулярно передавать данные о продавцах и операциях в органы государственных доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
В Казахстане продолжается усиление регулирования онлайн-торговли. Теперь владельцы интернет-площадок обязаны ежемесячно предоставлять в органы государственных доходов (ОГД) подробную информацию о продажах.
Речь идет о данных по реализованным товарам, оказанным услугам, а также выплатам физическим лицам — резидентам страны.
Как сообщает Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, соответствующая норма закреплена в Налоговом кодексе и утверждена приказом Минфина от 21 октября 2025 года № 614.
Согласно действующим правилам, маркетплейсы обязаны передавать:
Отчётность должна направляться ежемесячно — не позднее 5 числа следующего месяца.
По данным налоговых органов, 23 онлайн-платформы уже начали передавать необходимые сведения.
В ОГД поступает информация о сделках, участниках торговли и финансовых операциях, что позволяет формировать более полную картину электронной коммерции в стране.
После того как налогоплательщики подадут декларации, налоговые органы проведут камеральный контроль.
В рамках проверки данные маркетплейсов будут сопоставляться с налоговой отчетностью граждан и бизнеса. Если выявятся расхождения, налогоплательщикам направят уведомления с требованием устранить нарушения.
Введение нового механизма направлено на:
По оценке специалистов, новая система также должна повысить доверие к электронной коммерции и сделать рынок более структурированным и прозрачным.
Комментарии0 комментарий(ев)