Налоговая начала сверку доходов с Wildberries, Ozon и Kaspi: что это значит для казахстанцев

В Казахстане усилился контроль за электронной торговлей: маркетплейсы начали регулярно передавать данные о продавцах и операциях в органы государственных доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Маркетплейсы подключили к системе налогового контроля

В Казахстане продолжается усиление регулирования онлайн-торговли. Теперь владельцы интернет-площадок обязаны ежемесячно предоставлять в органы государственных доходов (ОГД) подробную информацию о продажах.

Речь идет о данных по реализованным товарам, оказанным услугам, а также выплатам физическим лицам — резидентам страны.

Как сообщает Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, соответствующая норма закреплена в Налоговом кодексе и утверждена приказом Минфина от 21 октября 2025 года № 614.

Какие данные передаются в налоговые органы

Согласно действующим правилам, маркетплейсы обязаны передавать:

сведения о продавцах и поставщиках услуг;

информацию о реализованных товарах;

данные об оказанных услугах;

сведения о выплатах физическим лицам.

Отчётность должна направляться ежемесячно — не позднее 5 числа следующего месяца.

Уже подключены 23 маркетплейса

По данным налоговых органов, 23 онлайн-платформы уже начали передавать необходимые сведения.

В ОГД поступает информация о сделках, участниках торговли и финансовых операциях, что позволяет формировать более полную картину электронной коммерции в стране.

Как будет работать контроль

После того как налогоплательщики подадут декларации, налоговые органы проведут камеральный контроль.

В рамках проверки данные маркетплейсов будут сопоставляться с налоговой отчетностью граждан и бизнеса. Если выявятся расхождения, налогоплательщикам направят уведомления с требованием устранить нарушения.

Зачем это вводится

Введение нового механизма направлено на:

повышение прозрачности онлайн-торговли;

сокращение теневого оборота;

обеспечение полноты налоговых поступлений в бюджет;

создание равных условий для всех участников рынка.

По оценке специалистов, новая система также должна повысить доверие к электронной коммерции и сделать рынок более структурированным и прозрачным.