Казахстанцев предупредили о массовой атаке на пенсионные накопления

В Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с платными услугами по выводу средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Аферисты обещают помочь обойти установленные пороги достаточности, требуя за свои услуги комиссию или предоплату, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Мошенники предлагают “услуги” за деньги

В Казахстане зафиксирован рост случаев, когда в интернете распространяются объявления о якобы законной помощи в получении пенсионных накоплений. Аферисты обещают гражданам содействие в досрочном изъятии средств на жилье или лечение, требуя за это оплату или процент от суммы.

Однако в ЕНПФ подчеркивают, что подобные предложения не имеют ничего общего с официальными процедурами.

Как на самом деле можно использовать пенсионные накопления

Граждане Казахстана действительно имеют право использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или медицинское лечение. Но доступ к этим средствам строго регулируется.

Выплаты возможны, если:

накопления превышают порог минимальной достаточности (ПМД), зависящий от возраста;

пенсионеры получают выплаты, обеспечивающие не менее 40% от утраченного дохода — тогда доступно до 50% накоплений;

пенсионеры по выслуге лет могут использовать все накопления;

лица, оформившие пенсионный аннуитет, также получают доступ ко всей сумме.

Полное снятие средств — только в отдельных случаях

Полностью обналичить пенсионные накопления возможно лишь в строго ограниченных ситуациях. Среди них:

выезд на постоянное место жительства за границу;

получение средств по наследству.

Во всех остальных случаях действуют установленные законом ограничения.

Почему “посредники” опасны

В ЕНПФ отдельно подчеркивают, что все операции с пенсионными накоплениями проводятся официально через банки второго уровня и без участия посредников.

Обращение к сомнительным «помощникам» в социальных сетях или мессенджерах может привести к:

потере денег, уплаченных за несуществующую услугу;

утечке персональных данных;

использованию информации в других мошеннических схемах.

Официальная процедура — бесплатно

В фонде напоминают: оформление единовременных пенсионных выплат не требует оплаты услуг посредников. Все действия граждане могут выполнить самостоятельно через официальные сервисы.

Специалисты рекомендуют казахстанцам игнорировать рекламные предложения о «ускоренном» или «гарантированном» снятии пенсионных накоплений за вознаграждение и проверять информацию только через официальные источники.