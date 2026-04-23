Казахстанцев предупредили о массовой атаке на пенсионные накопления

В Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с платными услугами по выводу средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Аферисты обещают помочь обойти установленные пороги достаточности, требуя за свои услуги комиссию или предоплату, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В Казахстане зафиксирован рост случаев, когда в интернете распространяются объявления о якобы законной помощи в получении пенсионных накоплений. Аферисты обещают гражданам содействие в досрочном изъятии средств на жилье или лечение, требуя за это оплату или процент от суммы.
Однако в ЕНПФ подчеркивают, что подобные предложения не имеют ничего общего с официальными процедурами.
Граждане Казахстана действительно имеют право использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или медицинское лечение. Но доступ к этим средствам строго регулируется.
Выплаты возможны, если:
Полностью обналичить пенсионные накопления возможно лишь в строго ограниченных ситуациях. Среди них:
Во всех остальных случаях действуют установленные законом ограничения.
В ЕНПФ отдельно подчеркивают, что все операции с пенсионными накоплениями проводятся официально через банки второго уровня и без участия посредников.
Обращение к сомнительным «помощникам» в социальных сетях или мессенджерах может привести к:
В фонде напоминают: оформление единовременных пенсионных выплат не требует оплаты услуг посредников. Все действия граждане могут выполнить самостоятельно через официальные сервисы.
Специалисты рекомендуют казахстанцам игнорировать рекламные предложения о «ускоренном» или «гарантированном» снятии пенсионных накоплений за вознаграждение и проверять информацию только через официальные источники.
