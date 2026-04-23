Названы главные причины исчезновения людей в Казахстане

В МВД Казахстана рассказали о наиболее распространённых причинах исчезновения граждан. По данным полиции, в большинстве случаев пропажа людей не связана с криминальными обстоятельствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Основные причины пропажи людей в Казахстане

В Министерстве внутренних дел Казахстана объяснили, что значительная часть случаев исчезновения граждан имеет бытовой и социальный характер. Как отметил начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, чаще всего речь не идет о преступлениях.

По его словам, люди могут самостоятельно прекращать контакт с близкими по ряду личных причин.

Личные и социальные факторы

Среди наиболее распространённых причин называются:

семейные конфликты и напряжённые отношения дома

финансовые трудности и долговые обязательства

стрессовые состояния и эмоциональное выгорание

желание изменить место жительства или начать новую жизнь

проблемы со здоровьем или психологическим состоянием

переезд в другой город без уведомления родственников

Иногда граждане сознательно ограничивают контакты с семьёй, что приводит к тому, что их считают пропавшими.

Реальный пример из практики полиции

В качестве примера МВД привело случай из Семея. В декабре 2025 года 30-летний мужчина сообщил родственникам, что уезжает на заработки в Алматы, после чего перестал выходить на связь.

Для его поиска были задействованы сотрудники сразу нескольких регионов — Астаны, Алматы, области Абай и Карагандинской области. В результате мужчину удалось обнаружить в Караганде. Он работал поваром в одном из кафе и не сообщал родным о своём местонахождении.

Подростки и повторные побеги

Отдельно в МВД выделяют категорию несовершеннолетних, которые периодически уходят из дома. Речь идет о подростках с девиантным поведением, а также детях из неблагополучных семей.

В таких случаях:

родителей могут привлекать к административной ответственности (статья 127 КоАП РК)

при повторных побегах собираются материалы инспекторами по делам несовершеннолетних

ребёнок может быть направлен в Центр адаптации несовершеннолетних

в отдельных случаях решение принимает суд, и подросток может быть помещён в специальное учреждение

Роль полиции и близких в поисках

В МВД подчеркнули, что ключевым фактором в поиске пропавших остаётся оперативная работа полиции и взаимодействие региональных подразделений.

Однако не менее важна и реакция родственников: чем быстрее подаётся заявление и предоставляется полная информация о пропавшем, тем выше эффективность поисковых мероприятий и шанс установить местонахождение человека в кратчайшие сроки.