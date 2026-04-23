Токаев анонсировал специальный указ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о росте интереса к чтению и сообщил о подготовке специального указа, направленного на формирование интеллектуальной нации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Чтение как показатель качества нации

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги и подчеркнул особую роль чтения в развитии общества. По его словам, культура чтения остается важным индикатором интеллектуального уровня страны, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий.

Президент отметил, что книжная отрасль сегодня переживает серьезные изменения, однако значение книг как источника знаний и духовных ориентиров остается неизменным.

"Вижу, что культура чтения книг, будь это классические художественные произведения или публикации, освещающие наиболее актуальные проблемы современности, постепенно возвращается и даже вновь становится популярной тенденцией, в том числе в молодежной среде.

Культура чтения как общепризнанный показатель высокого качества нации должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода нашего народа в условиях тотальной цифровизации и доминирования искусственного интеллекта", - написал Касым-Жомарт Токаев.

Готовится указ о поддержке читающей нации

В пресс-службе Акорда сообщили, что уже в ближайшие недели глава государства подпишет специальный указ. Документ будет направлен на развитие книжной культуры, расширение доступа к литературе и формирование устойчивой привычки к чтению среди граждан.

Ожидается, что новые меры создадут условия для укрепления интеллектуального потенциала общества и повысят интерес к книгам среди молодежи.

Тема чтения — в центре внимания власти

Ранее президент уже поднимал вопрос уровня чтения среди госслужащих. На одном из заседаний правительства он обратил внимание на то, что чиновники недостаточно внимательно изучают его выступления и интервью.

"Под влиянием интернета сложно стало читать длинные тексты, тем более, появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих. Надо читать, иначе, дойдя до пенсионного возраста, можно утратить когнитивные способности", - заявил президент.

Таким образом, развитие культуры чтения становится не только социальной, но и государственной задачей, напрямую связанной с качеством человеческого капитала в стране.