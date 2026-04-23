Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
23.04.2026, 11:44

Токаев анонсировал специальный указ

Новости Казахстана 0 1 018

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о росте интереса к чтению и сообщил о подготовке специального указа, направленного на формирование интеллектуальной нации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Чтение как показатель качества нации

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги и подчеркнул особую роль чтения в развитии общества. По его словам, культура чтения остается важным индикатором интеллектуального уровня страны, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий.

Президент отметил, что книжная отрасль сегодня переживает серьезные изменения, однако значение книг как источника знаний и духовных ориентиров остается неизменным.

"Вижу, что культура чтения книг, будь это классические художественные произведения или публикации, освещающие наиболее актуальные проблемы современности, постепенно возвращается и даже вновь становится популярной тенденцией, в том числе в молодежной среде.

Культура чтения как общепризнанный показатель высокого качества нации должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода нашего народа в условиях тотальной цифровизации и доминирования искусственного интеллекта", - написал Касым-Жомарт Токаев.

Готовится указ о поддержке читающей нации

В пресс-службе Акорда сообщили, что уже в ближайшие недели глава государства подпишет специальный указ. Документ будет направлен на развитие книжной культуры, расширение доступа к литературе и формирование устойчивой привычки к чтению среди граждан.

Ожидается, что новые меры создадут условия для укрепления интеллектуального потенциала общества и повысят интерес к книгам среди молодежи.

Тема чтения — в центре внимания власти

Ранее президент уже поднимал вопрос уровня чтения среди госслужащих. На одном из заседаний правительства он обратил внимание на то, что чиновники недостаточно внимательно изучают его выступления и интервью.

"Под влиянием интернета сложно стало читать длинные тексты, тем более, появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих. Надо читать, иначе, дойдя до пенсионного возраста, можно утратить когнитивные способности", - заявил президент.

Таким образом, развитие культуры чтения становится не только социальной, но и государственной задачей, напрямую связанной с качеством человеческого капитала в стране.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Опять из пустого в порожнее.
23.04.2026, 09:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь