Среднюю зарплату в Казахстане будут считать по-новому: что важно знать

В Казахстане меняют порядок расчета средней заработной платы — Минтруда подготовило проект поправок, уточняющий перечень выплат, которые не учитываются при расчетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Что предлагает изменить Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект изменений в действующие правила исчисления средней заработной платы. Документ направлен на приведение норм в соответствие с положениями Трудовой кодекс Республики Казахстан.

Ключевое нововведение касается уточнения формулировок отдельных видов выплат. В частности, предлагается заменить используемое ранее определение:

  • «специализированные продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания»

на более точную формулировку:

  • «пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания».

Какие выплаты не будут учитывать

Изменения планируется внести в перечень выплат, которые не включаются в расчет средней заработной платы.

Согласно проекту, к таким выплатам отнесут:

  • стоимость молока или равноценных пищевых продуктов, выдаваемых работникам;
  • продукцию диетического лечебного и профилактического питания;
  • специальную одежду;
  • средства индивидуальной защиты, предусмотренные трудовым законодательством.

Таким образом, данные виды компенсаций и натуральных выдач не будут влиять на размер средней зарплаты, используемой при расчете различных выплат.

Зачем нужны поправки

В ведомстве подчеркивают, что основная цель изменений — устранение разночтений и повышение юридической точности формулировок. Это позволит:

  • унифицировать правоприменительную практику;
  • исключить спорные трактовки при расчетах;
  • привести действующие нормы в полное соответствие с законодательством.

Что это значит для работников

Предлагаемые изменения носят в большей степени технический характер и направлены на уточнение уже существующих норм. Однако они важны для корректного расчета:

  • отпускных;
  • компенсаций;
  • иных выплат, зависящих от средней заработной платы.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь