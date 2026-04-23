Среднюю зарплату в Казахстане будут считать по-новому: что важно знать

В Казахстане меняют порядок расчета средней заработной платы — Минтруда подготовило проект поправок, уточняющий перечень выплат, которые не учитываются при расчетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Что предлагает изменить Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект изменений в действующие правила исчисления средней заработной платы. Документ направлен на приведение норм в соответствие с положениями Трудовой кодекс Республики Казахстан.

Ключевое нововведение касается уточнения формулировок отдельных видов выплат. В частности, предлагается заменить используемое ранее определение:

«специализированные продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания»

на более точную формулировку:

«пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания».

Какие выплаты не будут учитывать

Изменения планируется внести в перечень выплат, которые не включаются в расчет средней заработной платы.

Согласно проекту, к таким выплатам отнесут:

стоимость молока или равноценных пищевых продуктов, выдаваемых работникам;

продукцию диетического лечебного и профилактического питания;

специальную одежду;

средства индивидуальной защиты, предусмотренные трудовым законодательством.

Таким образом, данные виды компенсаций и натуральных выдач не будут влиять на размер средней зарплаты, используемой при расчете различных выплат.

Зачем нужны поправки

В ведомстве подчеркивают, что основная цель изменений — устранение разночтений и повышение юридической точности формулировок. Это позволит:

унифицировать правоприменительную практику;

исключить спорные трактовки при расчетах;

привести действующие нормы в полное соответствие с законодательством.

Что это значит для работников

Предлагаемые изменения носят в большей степени технический характер и направлены на уточнение уже существующих норм. Однако они важны для корректного расчета: