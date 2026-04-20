18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 12:06

Geely Galaxy снижает цены на весь модельный ряд

Новости Казахстана 0 144

Стоимость автомобилей начинается от 8 200 000 тенге

В Казахстане стартовало специальное предложение на автомобили Geely Galaxy - бренд объявил о снижении цен на весь модельный ряд. Новые условия делают современные технологичные автомобили еще доступнее для казахстанских покупателей.

Фото с сайта allur.kz
Фото с сайта allur.kz

Снижение стоимости распространяется на все модели линейки, включая городской кроссовер CityRay, бизнес-седан Preface, электрический EX5 и гибридный EX5 EM-i.

Ранее бренд уже запускал масштабные акции с выгодой до 2,5 млн тенге, где стартовая цена начиналась от 8 900 000 тенге . Новое предложение усиливает позицию Geely Galaxy как одного из самых доступных брендов в сегменте автомобилей новой энергии.

Город, статус и технологии - в одной линейке

Одной из самых доступных моделей в линейке стал городской кроссовер Geely Galaxy CityRay - автомобиль C-класса для динамичного ритма мегаполиса. Он сочетает компактные размеры, просторный салон и полный набор электронных ассистентов.

Цена:
от 8 290 000 тенге

Для тех, кто ищет баланс между статусом и технологиями, доступен бизнес-седан Geely Galaxy Preface. Модель подходит как для деловых поездок, так и для семейных путешествий, сочетая представительский характер и практичность.

Цена:
от 9 590 000 тенге

Новая энергия: электромобили и гибриды

Geely Galaxy делает ставку на автомобили новой энергии – решения, которые особенно актуальны для Казахстана с его большими расстояниями и развивающейся зарядной инфраструктурой.

Geely Galaxy EX5 – полностью электрический кроссовер для городской жизни. Он обеспечивает тихую, плавную езду и не производит выхлопов, что делает его комфортным решением для мегаполисов.
 

Цена:
от 11 990 000 тенге

Особое внимание в линейке уделено гибридной технологии.

Geely Galaxy EX5 EM-i – кроссовер с интеллектуальной системой Thor EM-i, которая автоматически управляет работой бензинового двигателя и электромотора.

В городском режиме автомобиль преимущественно движется на электротяге, снижая расход топлива и уровень шума. На трассе подключается двигатель, обеспечивая мощность и большой запас хода.

Такое сочетание делает гибрид оптимальным решением для повседневных поездок и дальних путешествий без привязки к зарядной инфраструктуре.

Именно эта модель в марте 2026 года показала рекордные результаты, став самым продаваемым гибридом и зафиксировав исторически высокий объем продаж в сегменте на рынке Казахстана.

Цена:
от 11 990 000 тенге

Сделано в Казахстане и доступно по всей стране

Автомобили Geely Galaxy производятся на заводе Allur в Костанае и доступны через дилерскую сеть бренда в крупнейших городах страны, что обеспечивает удобный сервис и обслуживание, доступность запасных частей и поддержку на всей территории Казахстана.

Снижение цен на весь модельный ряд делает автомобили Geely Galaxy одним из самых привлекательных предложений в сегменте новой энергии.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь