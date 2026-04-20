Geely Galaxy снижает цены на весь модельный ряд

В Казахстане стартовало специальное предложение на автомобили Geely Galaxy - бренд объявил о снижении цен на весь модельный ряд. Новые условия делают современные технологичные автомобили еще доступнее для казахстанских покупателей.

Снижение стоимости распространяется на все модели линейки, включая городской кроссовер CityRay, бизнес-седан Preface, электрический EX5 и гибридный EX5 EM-i.

Ранее бренд уже запускал масштабные акции с выгодой до 2,5 млн тенге, где стартовая цена начиналась от 8 900 000 тенге . Новое предложение усиливает позицию Geely Galaxy как одного из самых доступных брендов в сегменте автомобилей новой энергии.

Город, статус и технологии - в одной линейке

Одной из самых доступных моделей в линейке стал городской кроссовер Geely Galaxy CityRay - автомобиль C-класса для динамичного ритма мегаполиса. Он сочетает компактные размеры, просторный салон и полный набор электронных ассистентов.

Цена:

от 8 290 000 тенге

Для тех, кто ищет баланс между статусом и технологиями, доступен бизнес-седан Geely Galaxy Preface. Модель подходит как для деловых поездок, так и для семейных путешествий, сочетая представительский характер и практичность.

Цена:

от 9 590 000 тенге

Новая энергия: электромобили и гибриды

Geely Galaxy делает ставку на автомобили новой энергии – решения, которые особенно актуальны для Казахстана с его большими расстояниями и развивающейся зарядной инфраструктурой.

Geely Galaxy EX5 – полностью электрический кроссовер для городской жизни. Он обеспечивает тихую, плавную езду и не производит выхлопов, что делает его комфортным решением для мегаполисов.



Цена:

от 11 990 000 тенге

Особое внимание в линейке уделено гибридной технологии.

Geely Galaxy EX5 EM-i – кроссовер с интеллектуальной системой Thor EM-i, которая автоматически управляет работой бензинового двигателя и электромотора.

В городском режиме автомобиль преимущественно движется на электротяге, снижая расход топлива и уровень шума. На трассе подключается двигатель, обеспечивая мощность и большой запас хода.

Такое сочетание делает гибрид оптимальным решением для повседневных поездок и дальних путешествий без привязки к зарядной инфраструктуре.

Именно эта модель в марте 2026 года показала рекордные результаты, став самым продаваемым гибридом и зафиксировав исторически высокий объем продаж в сегменте на рынке Казахстана.

Цена:

от 11 990 000 тенге

Сделано в Казахстане и доступно по всей стране

Автомобили Geely Galaxy производятся на заводе Allur в Костанае и доступны через дилерскую сеть бренда в крупнейших городах страны, что обеспечивает удобный сервис и обслуживание, доступность запасных частей и поддержку на всей территории Казахстана.

Снижение цен на весь модельный ряд делает автомобили Geely Galaxy одним из самых привлекательных предложений в сегменте новой энергии.