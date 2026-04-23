Бюджет Казахстана трещит по швам: расходы на госдолг достигли нового пика

Расходы на обслуживание госдолга в Казахстане по итогам первого квартала достигли примерно 20% от всех затрат республиканского бюджета. Это рекордный показатель, следует из квартального макроэкономического обзора BCC Invest, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Аналитики отмечают, что рост долговой нагрузки происходит на фоне структурных изменений в доходной части бюджета и постепенного перераспределения источников финансирования.

Доходы бюджета: стабильность при глубокой перестройке

По данным обзора, доходы бюджета за отчетный период практически не изменились, увеличившись лишь на 0,3% в годовом выражении — до 3,65 трлн тенге.

Однако внутри структуры доходов наблюдаются заметные сдвиги:

налоговые поступления выросли на 29,4%, в основном за счет НДС и корпоративного подоходного налога (КПН);

нефтяные доходы снизились на 54%;

трансферты из Национального фонда уменьшились на 45%.

При этом ненефтяные доходы увеличились на 24,5%, что, по оценке аналитиков, подтверждает тенденцию к снижению зависимости бюджета от сырьевого сектора.

Дефицит растет на фоне увеличения расходов

Несмотря на рост ненефтяных поступлений, увеличение расходов на 3,1% и сокращение трансфертов привели к расширению бюджетного дефицита до 106,9 млрд тенге.

Эксперты BCC Invest подчеркивают, что компенсировать выпадающие нефтяные доходы все чаще приходится за счет заимствований.

Рост долговой нагрузки и внутренние заимствования

Аналитики отмечают усиление роли долгового финансирования бюджета:

расходы на обслуживание долга выросли на 16,2% в годовом выражении;

объем размещения государственных ценных бумаг к 1 марта достиг 870 млрд тенге, что составляет 71% от плана;

впервые за длительный период зафиксировано отсутствие прямых внешних заимствований.

Таким образом, финансирование смещается в сторону внутреннего рынка долговых инструментов.

Керри-трейд теряет динамику

Отдельно в обзоре отмечается снижение активности в сегменте керри-трейда:

доля в торгах снизилась примерно до 15%;

доля среди держателей стабилизировалась на уровне около 7%.

Эксперты связывают это с замедлением экономического роста и признаками стагнации в начале года.

Перспективы: ставка и замедление экономики

По оценке аналитиков, слабая динамика экономики формирует условия для возможного снижения базовой ставки и постепенного завершения цикла керри-трейда.