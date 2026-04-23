Бюджет Казахстана трещит по швам: расходы на госдолг достигли нового пика

Расходы на обслуживание госдолга в Казахстане по итогам первого квартала достигли примерно 20% от всех затрат республиканского бюджета. Это рекордный показатель, следует из квартального макроэкономического обзора BCC Invest, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Аналитики отмечают, что рост долговой нагрузки происходит на фоне структурных изменений в доходной части бюджета и постепенного перераспределения источников финансирования.
По данным обзора, доходы бюджета за отчетный период практически не изменились, увеличившись лишь на 0,3% в годовом выражении — до 3,65 трлн тенге.
Однако внутри структуры доходов наблюдаются заметные сдвиги:
При этом ненефтяные доходы увеличились на 24,5%, что, по оценке аналитиков, подтверждает тенденцию к снижению зависимости бюджета от сырьевого сектора.
Несмотря на рост ненефтяных поступлений, увеличение расходов на 3,1% и сокращение трансфертов привели к расширению бюджетного дефицита до 106,9 млрд тенге.
Эксперты BCC Invest подчеркивают, что компенсировать выпадающие нефтяные доходы все чаще приходится за счет заимствований.
Аналитики отмечают усиление роли долгового финансирования бюджета:
Таким образом, финансирование смещается в сторону внутреннего рынка долговых инструментов.
Отдельно в обзоре отмечается снижение активности в сегменте керри-трейда:
Эксперты связывают это с замедлением экономического роста и признаками стагнации в начале года.
По оценке аналитиков, слабая динамика экономики формирует условия для возможного снижения базовой ставки и постепенного завершения цикла керри-трейда.
