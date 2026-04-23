18+
Новости Актау и Мангыстау
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.04.2026, 13:23

Бюджет Казахстана трещит по швам: расходы на госдолг достигли нового пика

Новости Казахстана 0 1 395

Расходы на обслуживание госдолга в Казахстане по итогам первого квартала достигли примерно 20% от всех затрат республиканского бюджета. Это рекордный показатель, следует из квартального макроэкономического обзора BCC Invest, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Depositphotos

Аналитики отмечают, что рост долговой нагрузки происходит на фоне структурных изменений в доходной части бюджета и постепенного перераспределения источников финансирования.

Доходы бюджета: стабильность при глубокой перестройке

По данным обзора, доходы бюджета за отчетный период практически не изменились, увеличившись лишь на 0,3% в годовом выражении — до 3,65 трлн тенге.

Однако внутри структуры доходов наблюдаются заметные сдвиги:

  • налоговые поступления выросли на 29,4%, в основном за счет НДС и корпоративного подоходного налога (КПН);
  • нефтяные доходы снизились на 54%;
  • трансферты из Национального фонда уменьшились на 45%.

При этом ненефтяные доходы увеличились на 24,5%, что, по оценке аналитиков, подтверждает тенденцию к снижению зависимости бюджета от сырьевого сектора.

Дефицит растет на фоне увеличения расходов

Несмотря на рост ненефтяных поступлений, увеличение расходов на 3,1% и сокращение трансфертов привели к расширению бюджетного дефицита до 106,9 млрд тенге.

Эксперты BCC Invest подчеркивают, что компенсировать выпадающие нефтяные доходы все чаще приходится за счет заимствований.

Рост долговой нагрузки и внутренние заимствования

Аналитики отмечают усиление роли долгового финансирования бюджета:

  • расходы на обслуживание долга выросли на 16,2% в годовом выражении;
  • объем размещения государственных ценных бумаг к 1 марта достиг 870 млрд тенге, что составляет 71% от плана;
  • впервые за длительный период зафиксировано отсутствие прямых внешних заимствований.

Таким образом, финансирование смещается в сторону внутреннего рынка долговых инструментов.

Керри-трейд теряет динамику

Отдельно в обзоре отмечается снижение активности в сегменте керри-трейда:

  • доля в торгах снизилась примерно до 15%;
  • доля среди держателей стабилизировалась на уровне около 7%.

Эксперты связывают это с замедлением экономического роста и признаками стагнации в начале года.

Перспективы: ставка и замедление экономики

По оценке аналитиков, слабая динамика экономики формирует условия для возможного снижения базовой ставки и постепенного завершения цикла керри-трейда.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
