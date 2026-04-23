Сколько теперь приходится на каждого жителя Казахстана: назван итоговый объем ВВП на душу населения

Экономика Казахстана по итогам 2025 года продемонстрировала уверенный рост: ВВП превысил 159,5 трлн тенге, а в пересчете на душу населения составил около 15 тысяч долларов США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В последние годы экономика страны прошла этап восстановления после снижения в 2020 году, когда спад составил 2,5%. К 2025 году этот процесс завершился, и текущая динамика отражает уже устойчивый рост, а не эффект низкой базы.
В пересчете по среднегодовому курсу объем ВВП достиг 305,9 млрд долларов США, что используется для международных сопоставлений экономических показателей.
Валовой внутренний продукт рассчитывается методом производства, который отражает вклад каждой отрасли в экономику страны.
В расчет включается не общий оборот, а добавленная стоимость — разница между объемом произведенной продукции и затратами на сырье и промежуточные ресурсы.
Такой подход позволяет исключить двойной учет, когда одно и то же сырье учитывается на разных этапах производства.
Дополнительно к полученной стоимости добавляются налоги на продукты (включая НДС и акцизы), а также вычитаются субсидии. В итоге формируется итоговый показатель ВВП, отражающий реальный объем созданной в стране стоимости.
Структура ВВП Казахстана остается относительно стабильной. Основную долю занимают услуги — 57,6%, тогда как производство товаров формирует 36,6%.
Ключевой отраслью экономики остается промышленность с долей 26,6%. Значительный вклад также обеспечивает торговля — около 19,9%.
Такая структура указывает на смешанную модель развития, где сектор услуг играет ведущую роль, но промышленность продолжает оставаться фундаментом экономической системы.
Основной вклад в рост ВВП внесли несколько ключевых секторов:
Эти отрасли формируют последовательную экономическую цепочку, включающую добычу ресурсов, логистику, торговлю и инвестиционную активность.
С точки зрения вклада в общий рост экономики лидируют:
Таким образом, динамика ВВП формируется ограниченным числом крупных отраслей, которые оказывают наибольшее влияние на общий результат.
Помимо промышленности и торговли, значимую роль в экономике продолжают играть сферы услуг:
Также заметный вклад в структуру ВВП вносят социальные отрасли:
По итогам 2025 года ВВП на душу населения составил 15 005,4 доллара США.
Этот показатель отражает общий масштаб экономики в расчете на одного жителя и используется для международных сравнений уровня экономического развития. При этом он зависит от валютного курса и не отражает распределение доходов внутри страны.
