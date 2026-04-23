Сколько теперь приходится на каждого жителя Казахстана: назван итоговый объем ВВП на душу населения

Новости Казахстана 0 958

Экономика Казахстана по итогам 2025 года продемонстрировала уверенный рост: ВВП превысил 159,5 трлн тенге, а в пересчете на душу населения составил около 15 тысяч долларов США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Андрей Лапин / tks.ru

В последние годы экономика страны прошла этап восстановления после снижения в 2020 году, когда спад составил 2,5%. К 2025 году этот процесс завершился, и текущая динамика отражает уже устойчивый рост, а не эффект низкой базы.

В пересчете по среднегодовому курсу объем ВВП достиг 305,9 млрд долларов США, что используется для международных сопоставлений экономических показателей.

Как формируется ВВП: метод расчета

Валовой внутренний продукт рассчитывается методом производства, который отражает вклад каждой отрасли в экономику страны.

В расчет включается не общий оборот, а добавленная стоимость — разница между объемом произведенной продукции и затратами на сырье и промежуточные ресурсы.

Такой подход позволяет исключить двойной учет, когда одно и то же сырье учитывается на разных этапах производства.

Дополнительно к полученной стоимости добавляются налоги на продукты (включая НДС и акцизы), а также вычитаются субсидии. В итоге формируется итоговый показатель ВВП, отражающий реальный объем созданной в стране стоимости.

Структура экономики: услуги доминируют, промышленность сохраняет опору

Структура ВВП Казахстана остается относительно стабильной. Основную долю занимают услуги — 57,6%, тогда как производство товаров формирует 36,6%.

Ключевой отраслью экономики остается промышленность с долей 26,6%. Значительный вклад также обеспечивает торговля — около 19,9%.

Такая структура указывает на смешанную модель развития, где сектор услуг играет ведущую роль, но промышленность продолжает оставаться фундаментом экономической системы.

Какие отрасли обеспечили рост экономики

Основной вклад в рост ВВП внесли несколько ключевых секторов:

  • транспорт и складирование — рост на 20,2%
  • строительство — плюс 15,9%
  • горнодобывающая промышленность — увеличение на 9,3%
  • торговля — рост на 9%
  • обрабатывающая промышленность — плюс 6,7%

Эти отрасли формируют последовательную экономическую цепочку, включающую добычу ресурсов, логистику, торговлю и инвестиционную активность.

Основные драйверы роста ВВП

С точки зрения вклада в общий рост экономики лидируют:

  • промышленность — 1,96 процентного пункта
  • торговля — 1,72 п.п.
  • транспорт — 1,15 п.п.

Таким образом, динамика ВВП формируется ограниченным числом крупных отраслей, которые оказывают наибольшее влияние на общий результат.

Сектор услуг и социальная сфера

Помимо промышленности и торговли, значимую роль в экономике продолжают играть сферы услуг:

  • операции с недвижимостью — 14,7 трлн тенге
  • финансовая и страховая деятельность — 5,8 трлн тенге
  • информация и связь — 3,6 трлн тенге

Также заметный вклад в структуру ВВП вносят социальные отрасли:

  • образование — 5,06 трлн тенге
  • здравоохранение — 2,87 трлн тенге

ВВП на душу населения

По итогам 2025 года ВВП на душу населения составил 15 005,4 доллара США.

Этот показатель отражает общий масштаб экономики в расчете на одного жителя и используется для международных сравнений уровня экономического развития. При этом он зависит от валютного курса и не отражает распределение доходов внутри страны.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь