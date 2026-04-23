Сколько теперь приходится на каждого жителя Казахстана: назван итоговый объем ВВП на душу населения

Экономика Казахстана по итогам 2025 года продемонстрировала уверенный рост: ВВП превысил 159,5 трлн тенге, а в пересчете на душу населения составил около 15 тысяч долларов США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В последние годы экономика страны прошла этап восстановления после снижения в 2020 году, когда спад составил 2,5%. К 2025 году этот процесс завершился, и текущая динамика отражает уже устойчивый рост, а не эффект низкой базы.

В пересчете по среднегодовому курсу объем ВВП достиг 305,9 млрд долларов США, что используется для международных сопоставлений экономических показателей.

Как формируется ВВП: метод расчета

Валовой внутренний продукт рассчитывается методом производства, который отражает вклад каждой отрасли в экономику страны.

В расчет включается не общий оборот, а добавленная стоимость — разница между объемом произведенной продукции и затратами на сырье и промежуточные ресурсы.

Такой подход позволяет исключить двойной учет, когда одно и то же сырье учитывается на разных этапах производства.

Дополнительно к полученной стоимости добавляются налоги на продукты (включая НДС и акцизы), а также вычитаются субсидии. В итоге формируется итоговый показатель ВВП, отражающий реальный объем созданной в стране стоимости.

Структура экономики: услуги доминируют, промышленность сохраняет опору

Структура ВВП Казахстана остается относительно стабильной. Основную долю занимают услуги — 57,6%, тогда как производство товаров формирует 36,6%.

Ключевой отраслью экономики остается промышленность с долей 26,6%. Значительный вклад также обеспечивает торговля — около 19,9%.

Такая структура указывает на смешанную модель развития, где сектор услуг играет ведущую роль, но промышленность продолжает оставаться фундаментом экономической системы.

Какие отрасли обеспечили рост экономики

Основной вклад в рост ВВП внесли несколько ключевых секторов:

транспорт и складирование — рост на 20,2%

строительство — плюс 15,9%

горнодобывающая промышленность — увеличение на 9,3%

торговля — рост на 9%

обрабатывающая промышленность — плюс 6,7%

Эти отрасли формируют последовательную экономическую цепочку, включающую добычу ресурсов, логистику, торговлю и инвестиционную активность.

Основные драйверы роста ВВП

С точки зрения вклада в общий рост экономики лидируют:

промышленность — 1,96 процентного пункта

торговля — 1,72 п.п.

транспорт — 1,15 п.п.

Таким образом, динамика ВВП формируется ограниченным числом крупных отраслей, которые оказывают наибольшее влияние на общий результат.

Сектор услуг и социальная сфера

Помимо промышленности и торговли, значимую роль в экономике продолжают играть сферы услуг:

операции с недвижимостью — 14,7 трлн тенге

финансовая и страховая деятельность — 5,8 трлн тенге

информация и связь — 3,6 трлн тенге

Также заметный вклад в структуру ВВП вносят социальные отрасли:

образование — 5,06 трлн тенге

здравоохранение — 2,87 трлн тенге

ВВП на душу населения

По итогам 2025 года ВВП на душу населения составил 15 005,4 доллара США.

Этот показатель отражает общий масштаб экономики в расчете на одного жителя и используется для международных сравнений уровня экономического развития. При этом он зависит от валютного курса и не отражает распределение доходов внутри страны.