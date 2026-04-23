23.04.2026, 15:35

Празднование 9 Мая в Казахстане изменили: что известно

В Казахстане в этом году не будут проводить военный парад в честь Дня Победы, однако праздничные мероприятия пройдут 7 и 9 мая в разных регионах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Министерство обороны РК

Парада не будет, но мероприятия пройдут по всей стране

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Сената рассказал, что формат празднования изменится, но традиционные памятные события сохранятся.

"В этом году парад не планируется, но есть мероприятия, забронированные и на 7, и на 9 мая в разных городах, областных и районных центрах", - сказал Мустабеков.

По его словам, основная часть мероприятий будет организована на местах — в городах, областных и районных центрах.

Плац-концерты и демонстрация военной техники

В рамках празднования запланированы различные военно-патриотические мероприятия. Среди них — плац-концерты и показ военной техники и вооружения.

Такие форматы, как отмечают в ведомстве, призваны сохранить традицию чествования Дня Победы и одновременно сделать мероприятия более доступными для жителей разных регионов.

Солдатская каша и участие ветеранов

Особое внимание будет уделено встречам с ветеранами и полевым форматам празднования.

"Будут также развернуты палатки для приготовления солдатской каши с приглашением ветеранов. Средств отдельно на проведение этих мероприятий мы не выделяем - это все организуют акиматы на местах", - пояснил спикер.

Таким образом, основная нагрузка по организации мероприятий ложится на местные исполнительные органы, которые самостоятельно формируют программу празднования в своих регионах.

