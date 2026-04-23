Празднование 9 Мая в Казахстане изменили: что известно

В Казахстане в этом году не будут проводить военный парад в честь Дня Победы, однако праздничные мероприятия пройдут 7 и 9 мая в разных регионах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Сената рассказал, что формат празднования изменится, но традиционные памятные события сохранятся.
"В этом году парад не планируется, но есть мероприятия, забронированные и на 7, и на 9 мая в разных городах, областных и районных центрах", - сказал Мустабеков.
По его словам, основная часть мероприятий будет организована на местах — в городах, областных и районных центрах.
В рамках празднования запланированы различные военно-патриотические мероприятия. Среди них — плац-концерты и показ военной техники и вооружения.
Такие форматы, как отмечают в ведомстве, призваны сохранить традицию чествования Дня Победы и одновременно сделать мероприятия более доступными для жителей разных регионов.
Особое внимание будет уделено встречам с ветеранами и полевым форматам празднования.
"Будут также развернуты палатки для приготовления солдатской каши с приглашением ветеранов. Средств отдельно на проведение этих мероприятий мы не выделяем - это все организуют акиматы на местах", - пояснил спикер.
Таким образом, основная нагрузка по организации мероприятий ложится на местные исполнительные органы, которые самостоятельно формируют программу празднования в своих регионах.
