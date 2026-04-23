Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.04.2026, 17:03

Масштабный апгрейд: компания «Казахмыс» закупила 90 новых автобусов для перевозки сотрудников

Новости Казахстана

Корпорация «Казахмыс» приступила к обновлению корпоративного транспорта, закупив 90 новых автобусов для перевозки сотрудников. Проект стал частью масштабной программы модернизации, сообщает Lada.kz. 

Фото: Казахмыс
Фото: Казахмыс

Первый этап модернизации уже стартовал

Компания «Казахмыс» начала реализацию программы по развитию транспортной инфраструктуры, направленной на повышение качества перевозок работников производственных подразделений. В рамках первого этапа партнер корпорации — ТОО «Tranco Express» — закупил 90 единиц нового пассажирского транспорта.

Этот шаг стал отправной точкой в более широкой инициативе по обновлению подвижного состава, который используется для ежедневной доставки сотрудников на производственные площадки.

Ставка на комфорт и безопасность

В состав новой техники вошли 40 автобусов большого класса марки Yutong и 50 малых автобусов ПАЗ. Новые машины приходят на смену изношенному транспорту, который эксплуатировался ранее.

Ожидается, что обновление автопарка позволит значительно повысить уровень комфорта для работников, а также улучшить показатели безопасности и надежности перевозок. Для производственных предприятий, где график работы тесно связан с транспортной логистикой, такие изменения имеют критическое значение.

Распределение по ключевым регионам

Поступившие автобусы уже направляются в регионы присутствия компании. В первую очередь техника распределяется между предприятиями в области Ұлытау и Карагандинской области — ключевых производственных центрах корпорации.

Обновление транспорта в этих регионах должно обеспечить более стабильную и предсказуемую систему перевозок персонала.

Долгосрочная программа обновления

Текущий этап является лишь частью масштабной программы модернизации корпоративного транспорта. В планах компании — продолжение закупок и постепенное обновление автобусного парка во всех регионах присутствия.

Конечной целью проекта обозначено полное обновление транспорта, задействованного в перевозке работников, что должно привести к системным изменениям в организации корпоративной логистики.

Инвестиции в людей и стабильность производства

В компании подчеркивают, что обновление автопарка — это не только техническая мера, но и важная инвестиция в безопасность сотрудников и улучшение условий труда.

Реализация программы уже дает первые положительные эффекты: повышается качество перевозок, снижается нагрузка на устаревший транспорт и формируется более устойчивая транспортная система, обеспечивающая бесперебойную работу производственных предприятий.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь