Масштабный апгрейд: компания «Казахмыс» закупила 90 новых автобусов для перевозки сотрудников

Корпорация «Казахмыс» приступила к обновлению корпоративного транспорта, закупив 90 новых автобусов для перевозки сотрудников. Проект стал частью масштабной программы модернизации, сообщает Lada.kz.
Компания «Казахмыс» начала реализацию программы по развитию транспортной инфраструктуры, направленной на повышение качества перевозок работников производственных подразделений. В рамках первого этапа партнер корпорации — ТОО «Tranco Express» — закупил 90 единиц нового пассажирского транспорта.
Этот шаг стал отправной точкой в более широкой инициативе по обновлению подвижного состава, который используется для ежедневной доставки сотрудников на производственные площадки.
В состав новой техники вошли 40 автобусов большого класса марки Yutong и 50 малых автобусов ПАЗ. Новые машины приходят на смену изношенному транспорту, который эксплуатировался ранее.
Ожидается, что обновление автопарка позволит значительно повысить уровень комфорта для работников, а также улучшить показатели безопасности и надежности перевозок. Для производственных предприятий, где график работы тесно связан с транспортной логистикой, такие изменения имеют критическое значение.
Поступившие автобусы уже направляются в регионы присутствия компании. В первую очередь техника распределяется между предприятиями в области Ұлытау и Карагандинской области — ключевых производственных центрах корпорации.
Обновление транспорта в этих регионах должно обеспечить более стабильную и предсказуемую систему перевозок персонала.
Текущий этап является лишь частью масштабной программы модернизации корпоративного транспорта. В планах компании — продолжение закупок и постепенное обновление автобусного парка во всех регионах присутствия.
Конечной целью проекта обозначено полное обновление транспорта, задействованного в перевозке работников, что должно привести к системным изменениям в организации корпоративной логистики.
В компании подчеркивают, что обновление автопарка — это не только техническая мера, но и важная инвестиция в безопасность сотрудников и улучшение условий труда.
Реализация программы уже дает первые положительные эффекты: повышается качество перевозок, снижается нагрузка на устаревший транспорт и формируется более устойчивая транспортная система, обеспечивающая бесперебойную работу производственных предприятий.
Комментарии0 комментарий(ев)