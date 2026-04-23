Казахстанцам открыли безвизовый доступ в популярную страну Европы

Казахстанцы получили возможность временно посещать Черногорию без оформления визы. Речь идет о сезонном безвизовом режиме, который будет действовать в течение туристического периода 2026 года, сообщает Lada.kz.
Правительство Черногории 17 апреля 2026 года приняло решение о введении временного безвизового режима для граждан Казахстана. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, нововведение направлено на упрощение туристических поездок и развитие международных связей.
Согласно условиям режима, казахстанцы смогут въезжать и находиться на территории страны по действующему проездному документу в период с 1 мая по 1 октября 2026 года.
В рамках временного соглашения гражданам Казахстана разрешено находиться в Черногории до 30 дней. Безвизовый режим распространяется на туристические поездки, транзит и краткосрочное пребывание.
В МИД подчеркнули, что при планировании более длительного визита потребуется оформление соответствующей визы в установленном порядке.
Несмотря на послабление визового режима, условия въезда остаются регламентированными. Безвизовый режим действует строго в указанный период и не предполагает автоматического продления срока пребывания.
Также отмечается, что поездка возможна только при наличии действительного проездного документа, соответствующего требованиям принимающей стороны.
Черногория расположена на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе и является одним из востребованных туристических направлений региона благодаря сочетанию морского побережья и горных ландшафтов.
Страна не входит в Европейский союз и Шенгенскую зону, однако с 2002 года использует евро как официальную валюту. С 2010 года Черногория имеет статус кандидата в ЕС, а с 2017 года является членом НАТО.
Туристическая привлекательность страны традиционно связана с побережьем Адриатического моря, историческими городами и развитой курортной инфраструктурой.
Временное введение безвизового режима делает Черногорию более доступной для краткосрочных поездок. Это может повлиять на рост туристического потока в летний сезон, особенно среди тех, кто рассматривает альтернативу традиционным европейским направлениям.
Эксперты туристического рынка отмечают, что подобные соглашения обычно стимулируют спрос на авиаперелеты, отели и пакетные туры в период действия безвизового режима.
Комментарии1 комментарий(ев)