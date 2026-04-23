Казахстанцам открыли безвизовый доступ в популярную страну Европы

Новости Казахстана

Казахстанцы получили возможность временно посещать Черногорию без оформления визы. Речь идет о сезонном безвизовом режиме, который будет действовать в течение туристического периода 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: getyourguide.ru
Безвизовый режим введен на летний сезон

Правительство Черногории 17 апреля 2026 года приняло решение о введении временного безвизового режима для граждан Казахстана. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, нововведение направлено на упрощение туристических поездок и развитие международных связей.

Согласно условиям режима, казахстанцы смогут въезжать и находиться на территории страны по действующему проездному документу в период с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Срок пребывания — до 30 дней

В рамках временного соглашения гражданам Казахстана разрешено находиться в Черногории до 30 дней. Безвизовый режим распространяется на туристические поездки, транзит и краткосрочное пребывание.

В МИД подчеркнули, что при планировании более длительного визита потребуется оформление соответствующей визы в установленном порядке.

Что важно знать о правилах въезда

Несмотря на послабление визового режима, условия въезда остаются регламентированными. Безвизовый режим действует строго в указанный период и не предполагает автоматического продления срока пребывания.

Также отмечается, что поездка возможна только при наличии действительного проездного документа, соответствующего требованиям принимающей стороны.

Черногория: популярное направление на Балканах

Черногория расположена на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе и является одним из востребованных туристических направлений региона благодаря сочетанию морского побережья и горных ландшафтов.

Страна не входит в Европейский союз и Шенгенскую зону, однако с 2002 года использует евро как официальную валюту. С 2010 года Черногория имеет статус кандидата в ЕС, а с 2017 года является членом НАТО.

Туристическая привлекательность страны традиционно связана с побережьем Адриатического моря, историческими городами и развитой курортной инфраструктурой.

Что это значит для казахстанских туристов

Временное введение безвизового режима делает Черногорию более доступной для краткосрочных поездок. Это может повлиять на рост туристического потока в летний сезон, особенно среди тех, кто рассматривает альтернативу традиционным европейским направлениям.

Эксперты туристического рынка отмечают, что подобные соглашения обычно стимулируют спрос на авиаперелеты, отели и пакетные туры в период действия безвизового режима.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
Будва, Котор, плескавица,?
23.04.2026, 13:52
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь