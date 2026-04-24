В Казахстане вводят «цифровой поводок» для владельцев скота

В Казахстане усиливают контроль за вакцинацией сельскохозяйственных животных. Владельцам скота, которые не будут вовремя проводить прививки, грозят штрафы и административная ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В регионах Казахстана продолжается развитие ветеринарной инфраструктуры. В сельских населенных пунктах открываются новые ветеринарные пункты, что должно сделать услуги по вакцинации более доступными для населения.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в Мажилисе, ключевая задача — обеспечить охват профилактическими мерами всех категорий хозяйств, включая личные подсобные.

SMS-уведомления о вакцинации и контроль

В рамках новой системы планируется внедрение цифрового уведомления владельцев животных. Граждане будут получать SMS-сообщения о том, что в ближайшем ветеринарном пункте проводится вакцинация скота.

После получения уведомления владельцы должны будут привести животных для прививок в установленные сроки. В случае игнорирования требований предусмотрено наказание.

Штрафы за отказ от вакцинации

Если владелец не обеспечит своевременную вакцинацию своего скота, к нему будут применяться меры ответственности, включая административные штрафы.

По словам вице-министра, ранее в стране отсутствовал полноценный механизм контроля за выполнением этих требований, что снижало эффективность профилактики заболеваний среди животных.

Новая система должна устранить этот пробел и повысить уровень ветеринарной безопасности в сельском хозяйстве.

Усиление ветеринарного контроля в стране

Власти подчеркивают, что ужесточение правил связано с необходимостью предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных.

Ожидается, что сочетание цифровых уведомлений, развитой сети ветпунктов и административной ответственности позволит повысить дисциплину владельцев скота и улучшить эпизоотическую ситуацию в регионах.