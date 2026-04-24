18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.04.2026, 20:45

В Казахстане вводят «цифровой поводок» для владельцев скота

Новости Казахстана 0 596

В Казахстане усиливают контроль за вакцинацией сельскохозяйственных животных. Владельцам скота, которые не будут вовремя проводить прививки, грозят штрафы и административная ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В регионах Казахстана продолжается развитие ветеринарной инфраструктуры. В сельских населенных пунктах открываются новые ветеринарные пункты, что должно сделать услуги по вакцинации более доступными для населения.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в Мажилисе, ключевая задача — обеспечить охват профилактическими мерами всех категорий хозяйств, включая личные подсобные.

SMS-уведомления о вакцинации и контроль

В рамках новой системы планируется внедрение цифрового уведомления владельцев животных. Граждане будут получать SMS-сообщения о том, что в ближайшем ветеринарном пункте проводится вакцинация скота.

После получения уведомления владельцы должны будут привести животных для прививок в установленные сроки. В случае игнорирования требований предусмотрено наказание.

Штрафы за отказ от вакцинации

Если владелец не обеспечит своевременную вакцинацию своего скота, к нему будут применяться меры ответственности, включая административные штрафы.

По словам вице-министра, ранее в стране отсутствовал полноценный механизм контроля за выполнением этих требований, что снижало эффективность профилактики заболеваний среди животных.

Новая система должна устранить этот пробел и повысить уровень ветеринарной безопасности в сельском хозяйстве.

Усиление ветеринарного контроля в стране

Власти подчеркивают, что ужесточение правил связано с необходимостью предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных.

Ожидается, что сочетание цифровых уведомлений, развитой сети ветпунктов и административной ответственности позволит повысить дисциплину владельцев скота и улучшить эпизоотическую ситуацию в регионах.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь