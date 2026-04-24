24.04.2026, 07:45

Казахстан предлагает рекордные выплаты за переезд медиков

В Казахстане назвали регионы, где врачи и медработники чаще всего получают крупные выплаты за переезд и работу в сельской местности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В 2025 году в Казахстане продолжилась программа единовременных выплат для медицинских работников, согласившихся работать в сельских регионах. Мера поддержки охватила 16 областей страны и была направлена прежде всего на закрытие дефицита кадров в системе здравоохранения.

По данным Министерства здравоохранения, выплаты получили 529 медиков, преимущественно по остродефицитным специальностям. Общий объем перечисленных средств приблизился к 5 млрд тенге и составил 4,966 млрд тенге.

Размер поддержки варьировался: врачи могли получить либо 100 минимальных заработных плат, либо повышенную фиксированную выплату в размере до 10 млн тенге.

Лидер по числу получателей — Мангистауская область

Наибольшее количество специалистов, воспользовавшихся программой, зафиксировано в Мангистауской области. Здесь единовременные выплаты получили 113 медицинских работников.

Общий объем финансовой поддержки в регионе составил 960,5 млн тенге, что делает область абсолютным лидером по реализации программы в 2025 году.

Запад Казахстана в числе активных участников

Второе место по числу получателей заняла Западно-Казахстанская область. Там выплаты оформили 67 медиков, а общий объем финансирования достиг 569,5 млн тенге.

Третьей в рейтинге стала Атырауская область, где поддержку получили 57 специалистов. На эти цели было направлено 484,5 млн тенге.

Где платят максимальные суммы

Отдельно выделяется область Жетысу, где применялась повышенная единовременная выплата в размере 10 млн тенге.

В этом регионе поддержку получили 45 медицинских работников, а общий объем выплат составил 450 млн тенге.

Особый случай в Улытау

В Министерстве здравоохранения уточнили, что в области Улытау выплаты осуществлялись в размере 8 млн тенге, что ниже установленного законодательного ориентира в 100 МЗП.

В ведомстве этот факт расценивают как частичную реализацию программы стимулирования медицинских кадров.

Итог по стране

Таким образом, программа стимулирования переезда врачей в сельскую местность охватила большую часть регионов Казахстана и стала одним из ключевых инструментов борьбы с дефицитом медицинских специалистов. Наибольшую активность по привлечению кадров продемонстрировали западные и прикаспийские области страны.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь