Эпоха вымирания: в Казахстане закрылись тысячи предприятий

В Казахстане зафиксирован заметный рост числа ликвидированных компаний. За первый квартал 2026 года с рынка ушли 9,1 тыс. предприятий, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Отмечается, что основная доля закрытий пришлась на малый бизнес, а среди отраслей лидируют торговля, строительство и обрабатывающая промышленность.

Малый бизнес доминирует в структуре закрытий

Статистика показывает, что из общего числа ликвидированных компаний подавляющее большинство относится к малому бизнесу — 9,1 тыс. предприятий.

Также в список попали:

12 средних компаний (рост в 2,4 раза),

5 крупных предприятий (снижение в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом).

Таким образом, наибольшую уязвимость в текущих условиях демонстрирует именно малый сегмент предпринимательства.

Торговля и строительство остаются в зоне риска

По отраслевой структуре больше всего закрытий зафиксировано в торговле — около 3 тыс. компаний, что также превышает показатели прошлого года в 1,6 раза.

Далее следуют:

строительство — 1 тыс. предприятий (рост в 1,5 раза),

обрабатывающая промышленность — 523 компании (рост в 1,9 раза).

Эксперты отмечают, что именно эти сектора традиционно наиболее чувствительны к изменениям спроса, кредитной нагрузки и издержек.

География закрытий: лидируют крупнейшие города

Среди регионов наибольшее число ликвидированных компаний пришлось на крупные города страны.

Алматы — около 2 тыс. компаний (рост в 1,5 раза),

Астана — 1,7 тыс. компаний (рост в 2,3 раза),

Шымкент — 1 тыс. компаний (рост почти в 28 раз).

Такой резкий скачок в Шымкенте стал одним из самых заметных показателей статистики за квартал.

Мангистауская область показала кратный рост закрытий

Отдельно выделяется Мангистауская область, где прекратили деятельность 493 компании. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Резкий рост числа ликвидированных предприятий в регионе усилил общую динамику по стране.

Общая картина

Статистика за первый квартал 2026 года показывает ускорение процессов ликвидации бизнеса в Казахстане. На фоне роста числа закрытий в малом и среднем сегменте особенно заметно усилилось давление в крупнейших городах и отдельных регионах страны.