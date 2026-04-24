Казахстанцев предупредили о резком сокращении доступа к пенсионным выплатам

В Казахстане пересматривают порог достаточности для использования пенсионных накоплений, что сократит доступные суммы для части вкладчиков. В Отбасы банке рекомендуют не затягивать с решением, сообщает Lada.kz.

Порог достаточности могут повысить уже в ближайшее время

В Казахстане обсуждается возможное повышение порога достаточности пенсионных накоплений. По данным, на которые ссылается пресс-служба Отбасы банк, изменения могут быть внесены уже в мае.

Это означает, что условия доступа к так называемым пенсионным излишкам могут измениться в сторону ужесточения. Для части граждан сумма, доступная для использования, уменьшится, а у некоторых вкладчиков возможность снятия средств может вовсе исчезнуть.

Почему казахстанцам советуют не откладывать решение

В банке подчеркивают, что действующие правила пока позволяют использовать пенсионные излишки для улучшения жилищных условий. Однако после пересмотра порога часть возможностей может быть потеряна.

Именно поэтому гражданам, которые уже планировали использовать свои накопления, рекомендуют ускорить процесс и не ждать изменения правил.

Как можно использовать пенсионные излишки через Отбасы банк

Один из наиболее распространенных способов применения пенсионных накоплений — перевод средств в систему жилищных сбережений.

Для этого необходимо:

открыть специальный счет в Отбасы банке

подать заявку через сервис enpf-otbasy.kz

дождаться перевода средств из ЕНПФ

загрузить необходимые документы

подписать заявление на использование накоплений

После завершения процедуры средства можно направить на улучшение жилищных условий — покупку жилья или погашение ипотеки.

Что это значит для вкладчиков

Если порог достаточности действительно будет повышен, часть казахстанцев может столкнуться с тем, что их пенсионные накопления окажутся «замороженными» для досрочного использования.

По сути, окно возможностей для вывода пенсионных излишков может стать уже, поэтому вопрос времени сейчас играет ключевую роль.