18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.04.2026, 11:26

Казахстанцев предупредили о резком сокращении доступа к пенсионным выплатам

Новости Казахстана

В Казахстане пересматривают порог достаточности для использования пенсионных накоплений, что сократит доступные суммы для части вкладчиков. В Отбасы банке рекомендуют не затягивать с решением, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

Порог достаточности могут повысить уже в ближайшее время

В Казахстане обсуждается возможное повышение порога достаточности пенсионных накоплений. По данным, на которые ссылается пресс-служба Отбасы банк, изменения могут быть внесены уже в мае.

Это означает, что условия доступа к так называемым пенсионным излишкам могут измениться в сторону ужесточения. Для части граждан сумма, доступная для использования, уменьшится, а у некоторых вкладчиков возможность снятия средств может вовсе исчезнуть.

Почему казахстанцам советуют не откладывать решение

В банке подчеркивают, что действующие правила пока позволяют использовать пенсионные излишки для улучшения жилищных условий. Однако после пересмотра порога часть возможностей может быть потеряна.

Именно поэтому гражданам, которые уже планировали использовать свои накопления, рекомендуют ускорить процесс и не ждать изменения правил.

Как можно использовать пенсионные излишки через Отбасы банк

Один из наиболее распространенных способов применения пенсионных накоплений — перевод средств в систему жилищных сбережений.

Для этого необходимо:

  • открыть специальный счет в Отбасы банке
  • подать заявку через сервис enpf-otbasy.kz
  • дождаться перевода средств из ЕНПФ
  • загрузить необходимые документы
  • подписать заявление на использование накоплений

После завершения процедуры средства можно направить на улучшение жилищных условий — покупку жилья или погашение ипотеки.

Что это значит для вкладчиков

Если порог достаточности действительно будет повышен, часть казахстанцев может столкнуться с тем, что их пенсионные накопления окажутся «замороженными» для досрочного использования.

По сути, окно возможностей для вывода пенсионных излишков может стать уже, поэтому вопрос времени сейчас играет ключевую роль.

0
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь