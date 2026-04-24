Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
24.04.2026, 12:14

Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Новости Казахстана

Национальный банк Казахстана принял решение оставить базовую ставку без изменений — на уровне 18% годовых. Регулятор также отметил замедление инфляции и сохраняющиеся внешние риски для экономики, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

24 апреля Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка сохранил базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.

Решение объясняется текущей макроэкономической ситуацией, динамикой инфляции и внешними факторами давления.

Инфляция в Казахстане замедляется

По данным Нацбанка, годовая инфляция в марте 2026 года снизилась до 11,0% против 11,7% в феврале.

Структура инфляции выглядит следующим образом:

  • продовольственные товары — 11,7% (ранее 12,7%);
  • непродовольственные товары — 11,3% (ранее 11,6%);
  • услуги — 10,0% (ранее 10,8%).

Также месячная инфляция замедлилась до 0,6% после 1,1% в феврале. Несмотря на положительную динамику, показатели все еще остаются выше целевого уровня в 5%.

Что влияет на замедление инфляции

В Нацбанке отмечают, что снижение инфляционного давления связано с несколькими факторами:

  • умеренно жесткой денежно-кредитной политикой;
  • укреплением курсовой стабильности;
  • стабилизацией потребительского спроса;
  • замедлением роста потребительского кредитования;
  • действием моратория на рост цен на ЖКУ, топливо и другие товары.

Инфляционные ожидания остаются высокими

Несмотря на замедление текущей инфляции, ожидания населения остаются повышенными — 14,6% против 13,7% ранее.

Профессиональные участники рынка прогнозируют инфляцию на 2026 год на уровне 10%.

В Нацбанке подчеркивают, что сохраняется давление на цены, а устойчивого закрепления инфляции вблизи целевого уровня пока не наблюдается.

Внешние риски и мировая экономика

Регулятор обращает внимание на ухудшение внешнего фона.

Среди ключевых факторов:

  • рост напряженности на Ближнем Востоке;
  • увеличение мировых цен на нефть, продовольствие и удобрения;
  • риски удорожания импорта для Казахстана.

В США и странах еврозоны инфляция также демонстрирует рост, а центральные банки сохраняют выжидательную позицию, не меняя ставки. В России инфляция остается повышенной.

Экономический рост в Казахстане

По итогам января–марта 2026 года рост экономики Казахстана составил 3,0% в годовом выражении.

Несмотря на слабую динамику нефтяного сектора, экономика демонстрирует устойчивость за счет роста в ряде отраслей:

  • строительство;
  • транспорт;
  • обрабатывающая промышленность;
  • торговля.

Риски для инфляции сохраняются

Нацбанк отмечает, что давление на цены может усилиться в ближайшей перспективе.

Среди ключевых рисков:

  • рост мировых цен из-за геополитической нестабильности;
  • возможное повышение тарифов на ЖКУ и топливо после завершения моратория;
  • вторичные эффекты роста регулируемых цен через увеличение издержек бизнеса.

Следующее решение

Очередное заседание по базовой ставке запланировано на 5 июня 2026 года.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь