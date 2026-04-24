Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Национальный банк Казахстана принял решение оставить базовую ставку без изменений — на уровне 18% годовых. Регулятор также отметил замедление инфляции и сохраняющиеся внешние риски для экономики, сообщает Lada.kz.
24 апреля Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка сохранил базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.
Решение объясняется текущей макроэкономической ситуацией, динамикой инфляции и внешними факторами давления.
По данным Нацбанка, годовая инфляция в марте 2026 года снизилась до 11,0% против 11,7% в феврале.
Структура инфляции выглядит следующим образом:
Также месячная инфляция замедлилась до 0,6% после 1,1% в феврале. Несмотря на положительную динамику, показатели все еще остаются выше целевого уровня в 5%.
В Нацбанке отмечают, что снижение инфляционного давления связано с несколькими факторами:
Несмотря на замедление текущей инфляции, ожидания населения остаются повышенными — 14,6% против 13,7% ранее.
Профессиональные участники рынка прогнозируют инфляцию на 2026 год на уровне 10%.
В Нацбанке подчеркивают, что сохраняется давление на цены, а устойчивого закрепления инфляции вблизи целевого уровня пока не наблюдается.
Регулятор обращает внимание на ухудшение внешнего фона.
Среди ключевых факторов:
В США и странах еврозоны инфляция также демонстрирует рост, а центральные банки сохраняют выжидательную позицию, не меняя ставки. В России инфляция остается повышенной.
По итогам января–марта 2026 года рост экономики Казахстана составил 3,0% в годовом выражении.
Несмотря на слабую динамику нефтяного сектора, экономика демонстрирует устойчивость за счет роста в ряде отраслей:
Нацбанк отмечает, что давление на цены может усилиться в ближайшей перспективе.
Среди ключевых рисков:
Очередное заседание по базовой ставке запланировано на 5 июня 2026 года.
