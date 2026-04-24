Казахстанцам посоветовали забыть про обменники до конца года

Курс доллара в Казахстане заметно снизился и держится около 462 тенге. Эксперты советуют не торопиться продавать валюту, даже если она была куплена по более высокому курсу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: istockphoto.com

На валютном рынке Казахстана сохраняется тенденция к ослаблению доллара. По итогам последних торгов на Казахстанской фондовой бирже курс американской валюты снизился до уровня около 461 тенге. В обменных пунктах доллар предлагают в среднем по 465 тенге.

Еще недавно ситуация выглядела иначе — многие казахстанцы покупали валюту по курсу выше 500 тенге, ожидая дальнейшего роста. Однако текущая динамика вызвала у части населения сомнения: продавать сейчас или ждать восстановления.

Что делать тем, кто купил доллар по высокому курсу

Финансисты отмечают, что эмоциональные решения в такой ситуации могут привести к дополнительным потерям. По мнению экспертов, попытка срочно продать валюту только ради частичного возврата вложений не всегда оправдана.

Специалисты подчеркивают, что валютный рынок остается нестабильным, а краткосрочные колебания курса не отражают долгосрочной картины. Поэтому продажа долларов «в минус» может оказаться преждевременной стратегией.

Почему курс может снова измениться

Эксперты связывают текущее укрепление тенге с временными факторами. Среди них — внешнеэкономическая конъюнктура, движение капитала и краткосрочные рыночные операции.

При этом отмечается, что ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы. Традиционно на курс влияют сезонные факторы, деловая активность, а также решения по денежно-кредитной политике.

Финансисты не исключают, что во второй половине года доллар может частично восстановить позиции, если текущие условия изменятся.

Прогноз: временное укрепление тенге или новый тренд

По оценкам экспертов, нынешнее снижение доллара не обязательно означает устойчивую тенденцию. На валютный рынок продолжают влиять внешние и внутренние факторы, которые могут развернуть динамику в обратную сторону.

Среди возможных причин будущего ослабления тенге называют снижение процентных ставок, изменения в инвестиционных потоках и сезонный рост спроса на иностранную валюту.

Что советуют финансисты казахстанцам

Специалисты сходятся во мнении, что продавать доллары сейчас — не самое рациональное решение для тех, кто покупал их по высокому курсу. Вместо этого рассматривается стратегия ожидания более длительного горизонта.

Резюме

Главный совет для казахстанцев сегодня — избегать эмоциональных решений. Рынок всегда цикличен, и продажа актива на «дне» графика лишь фиксирует ваши убытки, в то время как терпение может вернуть инвестиции к доходности уже во втором полугодии.