Казахстанцам посоветовали забыть про обменники до конца года

Курс доллара в Казахстане заметно снизился и держится около 462 тенге. Эксперты советуют не торопиться продавать валюту, даже если она была куплена по более высокому курсу, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
На валютном рынке Казахстана сохраняется тенденция к ослаблению доллара. По итогам последних торгов на Казахстанской фондовой бирже курс американской валюты снизился до уровня около 461 тенге. В обменных пунктах доллар предлагают в среднем по 465 тенге.
Еще недавно ситуация выглядела иначе — многие казахстанцы покупали валюту по курсу выше 500 тенге, ожидая дальнейшего роста. Однако текущая динамика вызвала у части населения сомнения: продавать сейчас или ждать восстановления.
Финансисты отмечают, что эмоциональные решения в такой ситуации могут привести к дополнительным потерям. По мнению экспертов, попытка срочно продать валюту только ради частичного возврата вложений не всегда оправдана.
Специалисты подчеркивают, что валютный рынок остается нестабильным, а краткосрочные колебания курса не отражают долгосрочной картины. Поэтому продажа долларов «в минус» может оказаться преждевременной стратегией.
Эксперты связывают текущее укрепление тенге с временными факторами. Среди них — внешнеэкономическая конъюнктура, движение капитала и краткосрочные рыночные операции.
При этом отмечается, что ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы. Традиционно на курс влияют сезонные факторы, деловая активность, а также решения по денежно-кредитной политике.
Финансисты не исключают, что во второй половине года доллар может частично восстановить позиции, если текущие условия изменятся.
По оценкам экспертов, нынешнее снижение доллара не обязательно означает устойчивую тенденцию. На валютный рынок продолжают влиять внешние и внутренние факторы, которые могут развернуть динамику в обратную сторону.
Среди возможных причин будущего ослабления тенге называют снижение процентных ставок, изменения в инвестиционных потоках и сезонный рост спроса на иностранную валюту.
Специалисты сходятся во мнении, что продавать доллары сейчас — не самое рациональное решение для тех, кто покупал их по высокому курсу. Вместо этого рассматривается стратегия ожидания более длительного горизонта.
Главный совет для казахстанцев сегодня — избегать эмоциональных решений. Рынок всегда цикличен, и продажа актива на «дне» графика лишь фиксирует ваши убытки, в то время как терпение может вернуть инвестиции к доходности уже во втором полугодии.
