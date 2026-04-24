В Казахстане назвали месяц, который может изменить всё

Апрель может стать ключевым месяцем, который покажет, действительно ли инфляция в Казахстане вошла в фазу устойчивого снижения. Такой сигнал озвучили в Национальном банке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Апрель как точка перелома

В Национальном банке считают, что именно апрель способен стать поворотным моментом в динамике инфляции в Казахстане. По словам председателя регулятора Тимура Сулейменова, в этот период станет ясно, закрепился ли тренд на замедление роста цен.

Он напомнил, что пик инфляции пришёлся на сентябрь прошлого года, когда показатель достиг 12,9%. С того времени темпы роста цен снизились примерно на два процентных пункта, что уже указывает на постепенную стабилизацию ситуации.

Что повлияло на замедление инфляции

В Нацбанке отмечают, что на снижение инфляционного давления заметно повлияли административные меры. В частности, речь идёт о моратории на повышение цен на горюче-смазочные материалы и тарифы в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Однако регулятор подчёркивает, что пока рано говорить о закреплении тенденции. Именно апрельские показатели станут индикатором того, насколько устойчивым является текущее замедление инфляции.

Прогноз: движение к 10%

В Национальном банке ожидают дальнейшего снижения инфляции в ближайшие месяцы. По оценке регулятора, показатель может опуститься к уровню 10–10,5%, а в перспективе — даже немного ниже.

При этом отмечается, что инфляция в любом случае будет оставаться в нисходящем тренде, хотя темпы её снижения могут быть неравномерными.

Ожидания к концу года

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов озвучил базовый прогноз, согласно которому к концу года инфляция может вернуться к однозначным значениям.

По его словам, ожидается снижение до уровня 9,9–9,5%. В регуляторе подчёркивают, что именно этот ориентир является целевым и рассматривается как важный макроэкономический результат текущего года.

Базовая ставка и дальнейшие решения

В Нацбанке также заявили, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от устойчивости инфляционных процессов. Если замедление цен закрепится, регулятор не исключает возможности смягчения денежно-кредитной политики.

При этом подчёркивается, что основной приоритет сейчас — дождаться стабильного снижения инфляции, а не удерживать ставку на высоком уровне дольше необходимого.

Итог

В Нацбанке считают, что экономика Казахстана подходит к важному этапу: апрель должен показать, действительно ли инфляция перешла в устойчивое снижение. От этого, в том числе, будут зависеть и дальнейшие решения по базовой ставке.