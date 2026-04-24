Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.04.2026, 13:45

В Казахстане назвали месяц, который может изменить всё

Новости Казахстана

Апрель может стать ключевым месяцем, который покажет, действительно ли инфляция в Казахстане вошла в фазу устойчивого снижения. Такой сигнал озвучили в Национальном банке, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Апрель как точка перелома

В Национальном банке считают, что именно апрель способен стать поворотным моментом в динамике инфляции в Казахстане. По словам председателя регулятора Тимура Сулейменова, в этот период станет ясно, закрепился ли тренд на замедление роста цен.

Он напомнил, что пик инфляции пришёлся на сентябрь прошлого года, когда показатель достиг 12,9%. С того времени темпы роста цен снизились примерно на два процентных пункта, что уже указывает на постепенную стабилизацию ситуации.

Что повлияло на замедление инфляции

В Нацбанке отмечают, что на снижение инфляционного давления заметно повлияли административные меры. В частности, речь идёт о моратории на повышение цен на горюче-смазочные материалы и тарифы в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Однако регулятор подчёркивает, что пока рано говорить о закреплении тенденции. Именно апрельские показатели станут индикатором того, насколько устойчивым является текущее замедление инфляции.

Прогноз: движение к 10%

В Национальном банке ожидают дальнейшего снижения инфляции в ближайшие месяцы. По оценке регулятора, показатель может опуститься к уровню 10–10,5%, а в перспективе — даже немного ниже.

При этом отмечается, что инфляция в любом случае будет оставаться в нисходящем тренде, хотя темпы её снижения могут быть неравномерными.

Ожидания к концу года

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов озвучил базовый прогноз, согласно которому к концу года инфляция может вернуться к однозначным значениям.

По его словам, ожидается снижение до уровня 9,9–9,5%. В регуляторе подчёркивают, что именно этот ориентир является целевым и рассматривается как важный макроэкономический результат текущего года.

Базовая ставка и дальнейшие решения

В Нацбанке также заявили, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от устойчивости инфляционных процессов. Если замедление цен закрепится, регулятор не исключает возможности смягчения денежно-кредитной политики.

При этом подчёркивается, что основной приоритет сейчас — дождаться стабильного снижения инфляции, а не удерживать ставку на высоком уровне дольше необходимого.

Итог

В Нацбанке считают, что экономика Казахстана подходит к важному этапу: апрель должен показать, действительно ли инфляция перешла в устойчивое снижение. От этого, в том числе, будут зависеть и дальнейшие решения по базовой ставке.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Как сверху скажут какой надо установить уровень инфляции, столько и нарисуют. Лапшу не надо людям на уши вешать.
24.04.2026, 08:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь