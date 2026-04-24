24.04.2026, 14:45

По 5 миллионов тенге выплатили ветеранам в одном из городов Казахстана к Дню Победы

Новости Казахстана 0 477

В Костанае ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в размере 5 млн тенге. В городе проживают три участника войны, каждому из которых уже исполнилось 100 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: vpk.name
Поддержка к памятной дате

В Костанае в преддверии Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны перечислили единовременные выплаты. Размер помощи составил по 5 млн тенге каждому получателю.

В городском акимате уточнили, что средства были направлены в рамках действующих мер государственной поддержки, приуроченных к 9 Мая.

Отмечается, что выплаты произведены в полном объеме и своевременно.

Ветераны, проживающие в городе

По данным акимата, в Костанае на сегодняшний день проживают три ветерана Великой Отечественной войны, каждому из которых уже исполнилось по 100 лет.

Среди них — Касымхан Алдабергенов (1925 года рождения), Дилдабек Нурушеев (1926 года рождения) и Михаил Подоляков (1925 года рождения).

Все они являются представителями поколения, прошедшего через события войны и внесшего вклад в Победу.

Государственная поддержка ветеранов

Выплаты ко Дню Победы являются частью ежегодных социальных мер, направленных на поддержку участников войны и приравненных к ним категорий граждан.

Подобные меры реализуются в разных регионах Казахстана. Ранее сообщалось, что единственный ветеран в Акмолинской области также получил аналогичную выплату.

Контекст

С каждым годом число ветеранов Великой Отечественной войны в Казахстане сокращается, поэтому государственная поддержка этой категории граждан остается одной из приоритетных социальных задач в преддверии 9 Мая.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь