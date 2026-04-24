По 5 миллионов тенге выплатили ветеранам в одном из городов Казахстана к Дню Победы

Поддержка к памятной дате

В Костанае в преддверии Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны перечислили единовременные выплаты. Размер помощи составил по 5 млн тенге каждому получателю.

В городском акимате уточнили, что средства были направлены в рамках действующих мер государственной поддержки, приуроченных к 9 Мая.

Отмечается, что выплаты произведены в полном объеме и своевременно.

Ветераны, проживающие в городе

По данным акимата, в Костанае на сегодняшний день проживают три ветерана Великой Отечественной войны, каждому из которых уже исполнилось по 100 лет.

Среди них — Касымхан Алдабергенов (1925 года рождения), Дилдабек Нурушеев (1926 года рождения) и Михаил Подоляков (1925 года рождения).

Все они являются представителями поколения, прошедшего через события войны и внесшего вклад в Победу.

Государственная поддержка ветеранов

Выплаты ко Дню Победы являются частью ежегодных социальных мер, направленных на поддержку участников войны и приравненных к ним категорий граждан.

Подобные меры реализуются в разных регионах Казахстана. Ранее сообщалось, что единственный ветеран в Акмолинской области также получил аналогичную выплату.

Контекст

С каждым годом число ветеранов Великой Отечественной войны в Казахстане сокращается, поэтому государственная поддержка этой категории граждан остается одной из приоритетных социальных задач в преддверии 9 Мая.