Важная новость для тех, кто планирует получить «права» в Казахстане

В Казахстане разъяснили порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав и ответили на вопрос, который часто возникает у граждан, ранее уже прошедших теорию. Об этом сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Поводом для разъяснения стал запрос одного из казахстанцев, который успешно сдал теоретический экзамен в 2024 году, однако не смог пройти практическую часть. Он уточнил, нужно ли ему заново сдавать теорию или можно сразу переходить к вождению.

Теория действует без ограничений по сроку

В госкорпорации подчеркнули, что результаты теоретического экзамена не имеют установленного срока действия. Это означает, что пересдавать теорию повторно в подобной ситуации не требуется.

«Если вы уже успешно сдали теорию в 2024 году, вы можете сдавать практический экзамен в любое время», — сообщили в «Правительстве для граждан».

Таким образом, кандидаты в водители, которые ранее прошли тестирование по ПДД, сохраняют свой результат и могут продолжать процесс получения удостоверения без повторной сдачи первого этапа.

Запись на экзамен доступна онлайн

Также в ведомстве напомнили, что записаться на практический экзамен можно дистанционно. Для этого не требуется посещать ЦОН лично — услуга доступна через мобильное приложение, что позволяет упростить процесс подготовки к получению водительских прав.