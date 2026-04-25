Контракт на $15 млрд: Казахстан пополнит авиапарк 144 новыми самолетами

Казахстан планирует масштабное обновление гражданской авиации: до 2040 года в страну поступят 144 новых самолета, часть из которых пополнит авиапарк уже в ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Казахстан продолжает расширение и модернизацию гражданской авиации. Согласно заявлению министра транспорта Нурлана Сауранбаева, до 2040 года в страну будет поставлено 144 новых самолета для обновления и расширения авиапарка отечественных авиакомпаний.

Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате, отметив, что реализация таких проектов требует длительного планирования, поскольку сроки поставок воздушных судов у мировых производителей могут достигать 8–10 лет.

Первые поставки ожидаются уже в ближайшее время

Часть обновления авиационного флота начнется в краткосрочной перспективе. По словам министра, до конца 2026 года авиапарк Казахстана пополнится еще шестью самолетами.

Это позволит частично усилить существующие маршруты и повысить доступность авиаперевозок внутри страны и за ее пределами.

Долгосрочные договоренности с Boeing

Одним из ключевых элементов программы обновления стал крупный контракт, заключенный в прошлом году с американской компанией Boeing на сумму около 15 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривает долгосрочные поставки современных воздушных судов, что должно существенно изменить структуру гражданского авиапарка Казахстана в перспективе ближайших десятилетий.

Финансовые механизмы и поддержка отрасли

Для реализации масштабной программы обновления задействуются также финансовые инструменты, включая механизмы Банка развития Казахстана. Они направлены на поддержку авиаперевозчиков и расширение их возможностей по обновлению флота.

Власти отмечают, что развитие авиационной отрасли остается одним из ключевых направлений транспортной политики страны, учитывая рост пассажиропотока и необходимость повышения транспортной связанности регионов.