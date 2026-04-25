Арендатор не платит: как действовать казахстанцам и что говорит закон

Юрист разъяснил, какие меры может предпринять арендодатель при просрочке оплаты и как проходит процедура выселения через суд, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Ситуации, когда арендатор просит отсрочку платежа и затягивает с оплатой на недели, остаются распространенной проблемой на рынке аренды жилья. Как действовать в таких случаях и не потерять деньги, разъяснил юрист Бахыт Касымбеков.
Закон не устанавливает обязательных сроков ожидания при просрочке оплаты – ключевую роль играет договор аренды. Если в нем указано, что задержка более 10-14 дней считается нарушением, арендодатель вправе расторгнуть договор, потребовать освобождения квартиры и взыскать задолженность.
С 1 июля 2026 года выселение из жилья возможно исключительно по решению суда. Это правило закреплено на уровне Конституции, хотя аналогичные нормы уже действовали ранее в рамках гражданского законодательства и закона «О жилищных отношениях».
Как ранее пояснял председатель Верховный суд Казахстана Асламбек Мергалиев, нововведение направлено на защиту прав собственников, в том числе при изъятии жилья для государственных нужд или в случаях, когда недвижимость выступает залогом по кредиту.
Несмотря на ужесточение правил выселения, на практике решающим остается договор аренды. Именно в нем должны быть прописаны все сценарии на случай, если арендатор перестанет выполнять обязательства.
В договоре рекомендуется заранее предусмотреть:
Юристы советуют включать в договор конкретные механизмы:
Если арендатор перестает платить, это считается нарушением договора. В такой ситуации рекомендуется действовать поэтапно:
Если арендатор отказывается съезжать, вопрос решается в судебном порядке.
Собственник подает иск в районный суд по месту нахождения недвижимости и оплачивает государственную пошлину. В 2026 году она составляет 0,5 МРП - 2163 тенге.
Судебное разбирательство нередко проходит в онлайн-формате. По итогам рассмотрения суд может расторгнуть договор аренды, обязать арендатора освободить квартиру, а также взыскать задолженность, штрафы и иные расходы.
Если после решения суда арендатор не освобождает жилье, подключаются судебные исполнители. Они обеспечивают доступ в квартиру, проводят принудительное выселение и при необходимости привлекают полицию.
Иногда возникают ситуации, когда арендатор не выходит на связь и не появляется в квартире. В таком случае алгоритм действий остается аналогичным.
Необходимо зафиксировать факт отсутствия (например, переписку или показания соседей), направить уведомление через доступные каналы связи и зафиксировать попытки его вручения - с помощью видео или свидетелей. После этого также подается иск в суд.
Комментарии0 комментарий(ев)