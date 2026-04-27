Казахстан идет на крайние меры из-за утечек данных: что грозит компаниям и сотрудникам

В Казахстане готовят масштабные изменения в законодательство о защите персональных данных — власти намерены усилить ответственность за утечки и обязать компании лучше защищать информацию граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на " 24KZ ".

В Мажилисе обсуждают новые меры защиты данных

В Казахстане разрабатывают пакет поправок, направленных на усиление безопасности персональных данных. Как сообщается, ключевые инициативы уже рассматриваются в Мажилисе.

Среди предлагаемых нововведений:

обязательное уведомление граждан о фактах утечки их данных;

создание реестров крупных операторов, работающих с персональной информацией;

внедрение новых стандартов хранения данных.

Особый акцент делается на том, чтобы минимизировать последствия возможных утечек.

Данные перестанут хранить в открытом виде

Одним из принципиальных изменений станет переход к более защищенным форматам хранения информации.

Планируется:

маскирование персональных данных;

использование шифрования;

отказ от хранения сведений в открытом виде.

Такие меры должны сделать украденные данные бесполезными для злоумышленников даже в случае их утечки.

Главная угроза — человеческий фактор

Эксперты подчеркивают, что сегодня риски связаны не только с техническими уязвимостями, но и с поведением самих пользователей.

Злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии:

создают ощущение срочности;

давят на страх или невнимательность;

вынуждают пользователей самостоятельно раскрывать конфиденциальную информацию.

Новые схемы мошенничества: фишинг, ИИ и дипфейки

Среди наиболее распространенных угроз:

фишинговые ссылки и поддельные сайты;

игнорирование базовых правил кибергигиены;

использование технологий искусственного интеллекта.

Отдельную опасность представляют:

дипфейки;

подмена голоса;

автоматизированные схемы обмана.

Эти инструменты позволяют мошенникам действовать более убедительно и масштабно.

За массовые утечки введут уголовную ответственность

Власти намерены существенно ужесточить наказание за нарушения в сфере персональных данных.

По словам представителей профильного ведомства:

будет усилена административная ответственность;

увеличатся штрафы за нарушения;

появится новый состав в Уголовном кодексе.

Речь идет о введении отдельной ответственности именно за массовые утечки персональных данных.

При этом уже действующие нормы за незаконный сбор и обработку информации сохранятся, но будут дополнены более строгими мерами.

Что это значит для граждан и бизнеса

Ожидается, что новые правила:

повысят прозрачность работы компаний с данными;

усилят защиту личной информации граждан;

заставят бизнес серьезнее относиться к вопросам кибербезопасности.

В конечном итоге изменения направлены на снижение числа утечек и повышение доверия к цифровым сервисам.