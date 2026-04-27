Температура воды в Каспийском море
Астана готовится к важным переговорам: Лавров встретится с Токаевым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29–30 апреля посетит Казахстан с официальным визитом. В Астане запланированы встречи на высшем уровне, включая переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и главой МИД Ермеком Кошербаевым. Основной акцент визита — развитие стратегического партнерства между двумя государствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Акорда

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, визит Сергея Лаврова пройдет 29–30 апреля. В рамках поездки глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Также состоятся отдельные переговоры с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым. Ожидается обсуждение ключевых направлений двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Стратегическое партнерство и политический диалог

По данным российской стороны, центральной темой переговоров станет укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Казахстаном.

Отдельное внимание планируется уделить предстоящим контактам на высшем уровне, а также координации позиций по вопросам региональной и международной безопасности.

Значение визита для отношений двух стран

Визит Сергея Лаврова в Астану рассматривается как продолжение регулярного политического диалога между Москвой и Астаной. Стороны традиционно поддерживают активные контакты на уровне руководства внешнеполитических ведомств и президентов, что позволяет обсуждать широкий спектр двусторонних и международных вопросов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь