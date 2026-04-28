Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
28.04.2026, 10:17

Тотальный снос вокзалов по всей стране: опубликован полный список станций, которые исчезнут в Казахстане

Новости Казахстана

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) приступает к радикальному обновлению транспортной инфраструктуры, в рамках которого 37 железнодорожных вокзалов страны будут полностью демонтированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба КТЖ
Причины радикальных мер: итоги технического аудита

Решение о массовом сносе не было спонтанным. Как сообщили представители КТЖ, специалисты провели масштабное техническое обследование существующих объектов. Результаты экспертизы оказались неутешительными: значительная часть зданий находится в критическом состоянии.

Эксплуатация многих вокзалов признана неэффективной и небезопасной из-за фатального износа конструкций. В таких случаях капитальный ремонт обходится дороже, чем возведение современного здания с нуля. Именно поэтому был выбран путь полного демонтажа с последующим строительством новых пассажирских терминалов.

География перемен: какие станции попали в список?

Проект затронет практически все регионы Казахстана. В перечень объектов, подлежащих демонтажу и замене, вошли 37 станций:

  • Восточный и Центральный регионы: Аягоз, Дегелен, Жарма, Семей (Семипалатинск), Ерейментау, Атбасар, Аршалы, Уленты, Сарыоба, Еркеншилик.

  • Север и Запад: Державинская, Есиль, Железнодорожная, Каракудык, Алга, Ганюшкино, Аккистау, Сагыз, Доссор, Исатай, Шетпе, Бейнеу, Мангистау.

  • Южные направления: Сары-озек, Лепсы, Шамалган, Узынагаш, Жетыген, Арысь-2, Тимур, Тюлькубас, Сарыагаш, Сексеул, Аральское море, Терезек, Жалагаш, Турксиб (Луговое).

Сложности модернизации: почему нельзя просто отремонтировать?

Программа обновления охватывает в общей сложности 125 вокзалов по всей республике. При этом в КТЖ подчеркивают, что работа с действующими объектами гораздо сложнее, чем «чистое» строительство в степи.

«Модернизация предполагает работу в условиях непрерывного пассажиропотока. Часто в процессе вскрываются дефекты изношенных конструкций, которые невозможно было заметить на этапе первичного осмотра. Это требует переноса инженерных сетей и усиления безопасности», — пояснили в нацкомпании.

Новый стандарт комфорта и доступности

Ключевая цель строительства новых зданий — создание безбарьерной среды. Современные терминалы будут проектироваться с учетом потребностей маломобильных граждан. В обновленных проектах предусмотрены:

  1. Специализированная навигация: тактильные дорожки и информационные указатели.

  2. Техническое оснащение: лифты, современные пандусы и подъемные платформы.

  3. Сервис: адаптированные кассовые зоны, расширенные санитарные комнаты и комфортабельные залы ожидания.

Сроки и работа в переходный период

Несмотря на масштабные строительные работы, железнодорожное сообщение прерываться не будет. На время демонтажа и возведения новых зданий КТЖ организует временные решения для обслуживания пассажиров. Сроки реализации по каждому конкретному объекту будут определяться индивидуально, исходя из сложности проекта и интенсивности движения поездов на конкретном участке.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь