Тотальный снос вокзалов по всей стране: опубликован полный список станций, которые исчезнут в Казахстане

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) приступает к радикальному обновлению транспортной инфраструктуры, в рамках которого 37 железнодорожных вокзалов страны будут полностью демонтированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Причины радикальных мер: итоги технического аудита

Решение о массовом сносе не было спонтанным. Как сообщили представители КТЖ, специалисты провели масштабное техническое обследование существующих объектов. Результаты экспертизы оказались неутешительными: значительная часть зданий находится в критическом состоянии.

Эксплуатация многих вокзалов признана неэффективной и небезопасной из-за фатального износа конструкций. В таких случаях капитальный ремонт обходится дороже, чем возведение современного здания с нуля. Именно поэтому был выбран путь полного демонтажа с последующим строительством новых пассажирских терминалов.

География перемен: какие станции попали в список?

Проект затронет практически все регионы Казахстана. В перечень объектов, подлежащих демонтажу и замене, вошли 37 станций:

Восточный и Центральный регионы: Аягоз, Дегелен, Жарма, Семей (Семипалатинск), Ерейментау, Атбасар, Аршалы, Уленты, Сарыоба, Еркеншилик.

Север и Запад: Державинская, Есиль, Железнодорожная, Каракудык, Алга, Ганюшкино, Аккистау, Сагыз, Доссор, Исатай, Шетпе, Бейнеу, Мангистау.

Южные направления: Сары-озек, Лепсы, Шамалган, Узынагаш, Жетыген, Арысь-2, Тимур, Тюлькубас, Сарыагаш, Сексеул, Аральское море, Терезек, Жалагаш, Турксиб (Луговое).

Сложности модернизации: почему нельзя просто отремонтировать?

Программа обновления охватывает в общей сложности 125 вокзалов по всей республике. При этом в КТЖ подчеркивают, что работа с действующими объектами гораздо сложнее, чем «чистое» строительство в степи.

«Модернизация предполагает работу в условиях непрерывного пассажиропотока. Часто в процессе вскрываются дефекты изношенных конструкций, которые невозможно было заметить на этапе первичного осмотра. Это требует переноса инженерных сетей и усиления безопасности», — пояснили в нацкомпании.

Новый стандарт комфорта и доступности

Ключевая цель строительства новых зданий — создание безбарьерной среды. Современные терминалы будут проектироваться с учетом потребностей маломобильных граждан. В обновленных проектах предусмотрены:

Специализированная навигация: тактильные дорожки и информационные указатели. Техническое оснащение: лифты, современные пандусы и подъемные платформы. Сервис: адаптированные кассовые зоны, расширенные санитарные комнаты и комфортабельные залы ожидания.

Сроки и работа в переходный период

Несмотря на масштабные строительные работы, железнодорожное сообщение прерываться не будет. На время демонтажа и возведения новых зданий КТЖ организует временные решения для обслуживания пассажиров. Сроки реализации по каждому конкретному объекту будут определяться индивидуально, исходя из сложности проекта и интенсивности движения поездов на конкретном участке.