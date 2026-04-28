Суд разрешил казахстанцу не возвращать 64 млн тенге долга, взятые под расписку

Судебная коллегия области Абай вынесла прецедентное решение по делу о взыскании 64 миллионов тенге. Несмотря на наличие письменной расписки, ответчик был освобожден от обязательств по возврату средств из-за критических ошибок в оформлении документа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Верховный суд .

Судебный спор в Семее: от признания долга до полной отмены иска

История началась с обращения жителя области Абай в Межрайонный суд по гражданским делам города Семей. Истец требовал взыскать с ответчика внушительную сумму — 64 миллиона тенге. В качестве главного доказательства была представлена расписка, в которой заемщик черным по белому подтверждал факт получения денег.

Суд первой инстанции, опираясь на буквальный текст документа, встал на сторону кредитора и удовлетворил иск в полном объеме. Казалось бы, наличие подписи и подтверждение получения суммы — достаточные основания для возврата, однако апелляционная инстанция выявила фундаментальные юридические несоответствия.

Почему расписка — это еще не договор: позиция апелляции

Ответчик, не согласившись с вердиктом, подал апелляцию. Его защита строилась на том, что в документе отсутствовали ключевые параметры сделки. Судебная коллегия по гражданским делам суда области Абай, изучив материалы, указала на статью 393 Гражданского кодекса РК.

Согласно закону, договор считается заключенным только при достижении согласия по всем существенным условиям:

Субъекты: четкое определение сторон. Предмет займа: конкретная сумма. Обязательство возврата: сроки и порядок передачи денег обратно.

В данном случае расписка подтверждала только факт передачи денег, но не содержала обязательства их вернуть. Без этого пункта документ теряет статус договора займа.

Юридические тонкости: статьи 151, 152 и 153 ГК РК

Суд акцентировал внимание на том, что сделки на такие крупные суммы или связанные с предпринимательством должны оформляться строго в письменной форме.

Важный нюанс: Согласно ст. 153 ГК РК, если письменная форма сделки не соблюдена должным образом (отсутствуют важные условия), стороны не могут ссылаться на показания свидетелей, чтобы доказать факт займа.

Если ответчик отрицает, что деньги брались именно в долг (а не, например, в качестве инвестиций в бизнес или оплаты услуг), одной лишь расписки без прописанных условий возврата суду недостаточно.

Дополнительные запреты и итог дела

Коллегия также напомнила о важном ограничении: привлечение денег от граждан в виде займов в качестве систематической предпринимательской деятельности запрещено. Это ставит под сомнение легитимность подобных сделок, если они совершаются регулярно вне банковской системы.

Итоговое решение:

Решение суда первой инстанции в Семее отменено .

Вынесено новое решение: в удовлетворении иска о взыскании 64 млн тенге отказать .

Ходатайства о передаче дела в другую область или замене ответчика на юрлицо отклонены по процессуальным причинам.

Этот случай станет важным напоминанием для казахстанцев: при передаче крупных сумм в долг необходимо составлять полноценный договор займа, где четко прописано слово «возврат» и указаны конкретные сроки, иначе даже наличие расписки не гарантирует защиту в суде.