Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
28.04.2026, 12:08

Казахстан ускоряется: кто на самом деле принимает решения в стране

Новости Казахстана 0 1 002

Искусственный интеллект становится ключевым драйвером казахстанской экономики: правительство ожидает многомиллиардную прибыль и радикальное ускорение госуслуг за счет внедрения нейросетей в энергетику, транспорт и безопасность, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане перестает быть экспериментом и переходит в стадию масштабного внедрения. Главы ключевых ведомств — министерств цифрового развития, транспорта и энергетики — представили детальные расчеты того, как алгоритмы помогут сэкономить бюджетные средства, повысить добычу ресурсов и защитить граждан от преступников.

Цифровой щит: борьба с мошенничеством и «умные» сети

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сделал акцент на безопасности и качестве связи. Одной из главных проблем современного общества остается телефонное мошенничество, и здесь ИИ станет основным барьером.

Внедряемая система AI-антифрод способна распознавать признаки злоумышленников за миллисекунды. Алгоритм анализирует массовые обзвоны и подмену номеров, блокируя подозрительный сигнал еще до того, как на экране смартфона появится входящий вызов.

Кроме того, ИИ возьмет на себя функции инженера телекоммуникаций:

  • Прогнозирование нагрузок: автоматический анализ плотности абонентов.

  • Оптимизация сети: перераспределение ресурсов станций без участия человека.

  • Планирование инфраструктуры: определение лучших локаций для новых вышек.

Транспортный прорыв: граница за 30 минут вместо 4 часов

В транспортной отрасли внедряется платформа Smart Cargo, о которой рассказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев. Технология призвана устранить бюрократические барьеры и очереди на пунктах пропуска.

Система работает через QR-коды, объединяя данные бизнеса и госорганов. ИИ берет на себя автоматическую проверку документов и построение логистических маршрутов. Главный результат — сокращение времени прохождения границы в 8 раз (с 4 часов до 30 минут), что критически важно для транзитного потенциала страны.

Нефть и газ: миллиарды тенге из «цифры»

Самый масштабный экономический эффект ожидается в энергетическом секторе. По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, ИИ уже контролирует более 4 тысяч нефтяных скважин.

Экономические выгоды в добыче и переработке:

  1. Эффективность месторождений: Оптимизация добычи на 12 объектах должна принести дополнительно 2,864 млн тонн нефти к 2030 году. Ожидаемый доход — 326,3 млрд тенге.

  2. Прогноз запасов: ИИ-модель для анализа движения нефтепродуктов повысит точность планирования до 85%, что даст экономии до 22,5 млрд тенге ежегодно.

  3. Обслуживание скважин: Сокращение простоев на 20% принесет около 1 млрд тенге в год.

Примечательно, что эти ИИ-решения — отечественная разработка. Казахстан планирует экспортировать данные технологии на международные рынки, включая США и Узбекистан.

Коммунальный сектор и промышленная безопасность

ИИ внедряется даже в бытовые процессы. Совместно с QazaqGaz запущен сервис, который через фото в мобильном приложении распознает показания счетчиков. Это не только упрощает жизнь потребителям, но и экономит оператору до 300 млн тенге в год за счет точности данных.

В сфере безопасности и ЖКХ:

  • На производстве: Нейросети будут следить за наличием касок, доступом в опасные зоны и курением на объектах. Ожидается снижение инцидентов на 78%.

  • Теплосети: В Шымкенте уже пилотируется система диагностики труб, которая выявляет дефекты и прогнозирует аварии, что должно сократить количество прорывов в зимний период.

  • Электричество: На базе KEGOC тестируется модель управления энергосистемой, ускоряющая реакцию на сбои на 30%.

Таким образом, искусственный интеллект в Казахстане превращается из «хайпа» в реальный инструмент управления страной, который к 2030 году может суммарно принести экономике сотни миллиардов тенге чистой выгоды.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь