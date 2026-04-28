В Минцифры назвали главные причины возможного сокращения сотрудников ЦОНов в Казахстане

Цифровизация госуслуг в Казахстане может привести к пересмотру штатной численности сотрудников ЦОНов. В Министерстве цифрового развития разъяснили, как перевод сервисов в онлайн повлияет на работу фронт-офисов «Правительства для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"

Неизбежность перемен: позиция профильного министерства

Процесс массового перевода государственных услуг в электронный формат неизбежно ставит вопрос о востребованности физических отделений обслуживания населения. 28 апреля 2026 года в ходе брифинга в Правительстве первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин прокомментировал слухи о грядущих массовых увольнениях.

По словам вице-министра, на текущий момент ведомство не ставит перед собой прямой задачи по сокращению персонала, однако признает, что в долгосрочной перспективе этот сценарий реалистичен.

«Мы не говорили, что будем сокращать сотрудников ЦОНов. Но важно понимать: если поток граждан в центры начнет системно снижаться, мы рано или поздно придем к необходимости оптимизации штата», — пояснил Коняшкин.

Как рассчитывается штат: формула «Правительства для граждан»

Вопрос численности сотрудников не решается хаотично. В НАО «Правительство для граждан» внедрена специальная методика, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать нагрузку на каждый филиал.

Ключевые факторы оценки:

Трафик посетителей: количество граждан, обратившихся в конкретный фронт-офис за день/месяц.

Сложность услуг: время, затрачиваемое на обработку одного запроса.

Коэффициент оцифровки: доля услуг, которые население этого региона предпочитает получать через eGov или мобильные приложения.

Периодическая оценка по этой методике позволяет ведомству гибко реагировать на изменения спроса, перераспределяя нагрузку между отделениями.

Текущая ситуация: вакансии вместо сокращений

На сегодняшний день, как заверил Ростислав Коняшкин, массовых сокращений в системе ЦОНов не зафиксировано. Оптимизация штата, если она и происходит, носит скорее естественный характер. В министерстве подчеркивают, что зачастую просто не заполняются освободившиеся вакантные должности, что позволяет снижать численность персонала без принудительных увольнений.

Основным приоритетом для министерства остается не экономия на зарплатах, а создание максимально комфортной цифровой среды для казахстанцев.

Цифровизация как главная цель

Стратегия министерства проста: сделать онлайн-услуги настолько интуитивно понятными и доступными, чтобы потребность в физическом визите в ЦОН отпала сама собой.

«Для нас цель — оцифровать услуги так, чтобы гражданам не было необходимости приходить в центры обслуживания населения. Все остальное — это уже естественные последствия прогресса», — резюмировал вице-министр.

Таким образом, судьба сотрудников ЦОНов в ближайшие годы будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители страны будут осваивать цифровые инструменты и переходить на дистанционный формат взаимодействия с государством.