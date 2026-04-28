18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.04.2026, 13:53

В Минцифры назвали главные причины возможного сокращения сотрудников ЦОНов в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 565

Цифровизация госуслуг в Казахстане может привести к пересмотру штатной численности сотрудников ЦОНов. В Министерстве цифрового развития разъяснили, как перевод сервисов в онлайн повлияет на работу фронт-офисов «Правительства для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"
Неизбежность перемен: позиция профильного министерства

Процесс массового перевода государственных услуг в электронный формат неизбежно ставит вопрос о востребованности физических отделений обслуживания населения. 28 апреля 2026 года в ходе брифинга в Правительстве первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин прокомментировал слухи о грядущих массовых увольнениях.

По словам вице-министра, на текущий момент ведомство не ставит перед собой прямой задачи по сокращению персонала, однако признает, что в долгосрочной перспективе этот сценарий реалистичен.

«Мы не говорили, что будем сокращать сотрудников ЦОНов. Но важно понимать: если поток граждан в центры начнет системно снижаться, мы рано или поздно придем к необходимости оптимизации штата», — пояснил Коняшкин.

Как рассчитывается штат: формула «Правительства для граждан»

Вопрос численности сотрудников не решается хаотично. В НАО «Правительство для граждан» внедрена специальная методика, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать нагрузку на каждый филиал.

Ключевые факторы оценки:

  • Трафик посетителей: количество граждан, обратившихся в конкретный фронт-офис за день/месяц.

  • Сложность услуг: время, затрачиваемое на обработку одного запроса.

  • Коэффициент оцифровки: доля услуг, которые население этого региона предпочитает получать через eGov или мобильные приложения.

Периодическая оценка по этой методике позволяет ведомству гибко реагировать на изменения спроса, перераспределяя нагрузку между отделениями.

Текущая ситуация: вакансии вместо сокращений

На сегодняшний день, как заверил Ростислав Коняшкин, массовых сокращений в системе ЦОНов не зафиксировано. Оптимизация штата, если она и происходит, носит скорее естественный характер. В министерстве подчеркивают, что зачастую просто не заполняются освободившиеся вакантные должности, что позволяет снижать численность персонала без принудительных увольнений.

Основным приоритетом для министерства остается не экономия на зарплатах, а создание максимально комфортной цифровой среды для казахстанцев.

Цифровизация как главная цель

Стратегия министерства проста: сделать онлайн-услуги настолько интуитивно понятными и доступными, чтобы потребность в физическом визите в ЦОН отпала сама собой.

«Для нас цель — оцифровать услуги так, чтобы гражданам не было необходимости приходить в центры обслуживания населения. Все остальное — это уже естественные последствия прогресса», — резюмировал вице-министр.

Таким образом, судьба сотрудников ЦОНов в ближайшие годы будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители страны будут осваивать цифровые инструменты и переходить на дистанционный формат взаимодействия с государством.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь