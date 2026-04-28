В Казахстане узаконили допустимые погрешности дорожных камер: что изменится с 8 мая

С 8 мая 2026 года в Казахстане вступают в силу новые стандарты работы дорожных камер и диагностического оборудования. МВД совместно с Минторговли официально утвердили предельно допустимые погрешности измерений, что должно поставить точку в спорах водителей с полицией при обжаловании штрафов, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Прощай, неопределенность: зачем нужны новые нормы?

До настоящего времени параметры точности дорожных камер и приборов техосмотра указывались лишь в заводских паспортах оборудования. Это создавало юридическую «серую зону»: при рассмотрении административных дел в судах адвокаты и водители часто трактовали технические отклонения в свою пользу, а судьи не имели единого государственного регламента.

Новый приказ, опубликованный 27 апреля, вносит изменения в Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию. Теперь любая фиксация нарушения, выходящая за рамки установленной погрешности, будет считаться незаконной.

Скорость и дистанция: на что теперь имеют право камеры

Главное изменение касается фиксации скоростного режима. Для всех типов скоростемеров — как стационарных, так и мобильных — установлены следующие рамки:

Диапазон фиксации: от 20 до 250 км/ч.

Допустимая погрешность: ± 2 км/ч (как для мгновенной, так и для средней скорости).

Координаты: местоположение нарушения должно определяться с точностью до 10 метров.

Время: рассинхронизация часов камеры с реальным временем не может превышать 2 секунды.

Особое внимание уделили дистанции. При фиксации нарушений разметки или правил маневрирования камера должна распознавать номера на расстоянии от 10 до 100 метров с погрешностью не более 1 метра. Если прибор «ошибся» при замере расстояния между автомобилем и стоп-линией более чем на 0.5 метра, такой протокол можно будет оспорить.

Техосмотр под строгим контролем

Реформа затронула не только дорожное движение, но и техническое состояние автопарка. Государство узаконило отклонения для приборов, используемых при проверке машин:

Параметр измерения Диапазон Допустимая погрешность Люфт рулевого управления 0° – 30° ± 1° Светопропускание стекол 0% – 70% ± 2% Высота протектора шин 0 – 150 мм ± 0.01 мм

Экологический стандарт: замеры выхлопа

В условиях борьбы за чистоту воздуха в крупных городах, нормы для газоанализаторов стали максимально прозрачными. При проверке концентрации вредных веществ (CO, CO₂, O₂, CH) установлены жесткие лимиты: для большинства компонентов относительная погрешность не должна превышать 5%.

Что это значит для водителей?

Введение этих норм — это, прежде всего, защита от некорректно работающего оборудования. С 8 мая, если камера зафиксировала скорость 61 км/ч при разрешенных 60 км/ч, с учетом погрешности в ± 2 км/ч у водителя появляется весомый аргумент для отмены штрафа, так как реальная скорость могла составлять 59 км/ч. Ранее доказать это в суде без официального перечня измерений было практически невозможно.