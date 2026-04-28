Казахстан передаст верификацию телефонов в руки государства: что изменится

В Казахстане планируют передать услуги по верификации мобильных телефонов в ведение государственной организации. Решение о создании госмонополии в этой сфере уже рассмотрено на уровне правительства, сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Решение принято на уровне правительства

По словам представителя ведомства, вопрос регулирования процедуры верификации мобильных устройств обсуждался в правительстве, где было принято принципиальное решение о переходе к модели государственной монополии.

«Было принято решение о том, что мы пойдем в госмонополию. То есть это будет государственная организация, которая сможет предоставлять услуги для верификации самих телефонов», — отметил Коняшкин.

Таким образом, функции по проверке и подтверждению легальности мобильных устройств планируется сосредоточить в одной структуре с полным государственным участием.

Госкомпания станет единственным оператором

Согласно озвученной концепции, в дальнейшем услуги по верификации мобильных телефонов будет предоставлять компания со 100% государственным участием. Это означает, что частные операторы к процессу допущены не будут.

На данный момент соответствующие изменения в законодательство находятся на рассмотрении в Мажилисе. После их одобрения система должна быть официально запущена в новом формате.

Ожидания от реформы

Власти рассчитывают, что централизация процесса позволит повысить прозрачность оборота мобильных устройств, а также упростит контроль за их легальностью на рынке.

Окончательное решение по запуску госмонополии будет принято после прохождения всех парламентских процедур.