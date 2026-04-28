28.04.2026, 17:04

Забудьте про доллар: почему крупнейшие банки мира советуют закупать тенге

Новости Казахстана 0 707

На фоне глобальной экономической нестабильности мировые финансовые институты начали рассматривать валюты сырьевых стран как новый инструмент защиты капитала. В числе главных фаворитов аналитики называют казахстанский тенге, который демонстрирует заметное укрепление на международных рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Тенге выходит в число фаворитов мировых инвесторов

Крупнейшие международные банки и инвестиционные компании пересматривают валютные стратегии и все чаще рекомендуют клиентам обращать внимание на так называемые товарные валюты — денежные единицы стран, экономика которых зависит от экспорта сырья.

Среди развитых экономик предпочтение отдается норвежской кроне и австралийскому доллару. Аналитики JPMorgan и Deutsche Bank отмечают, что рост доходов от экспорта энергоресурсов укрепляет финансовые позиции этих стран и позволяет их центробанкам придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики.

Казахстанский тенге в числе лидеров развивающихся рынков

В сегменте развивающихся экономик внимание инвесторов смещается в сторону казахстанского тенге, бразильского реала и нигерийской найры.

По данным международной аналитической платформы Koyfin, за последние шесть месяцев тенге укрепился по отношению к доллару примерно на 15%, что стало одним из самых высоких показателей среди валют своего класса.

С начала периода глобальной геополитической напряженности казахстанская валюта также демонстрирует устойчивую динамику роста — около 10%.

Эксперты связывают это с сочетанием факторов: ростом цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политикой регулятора и увеличением внешних финансовых потоков в страну.

Что такое товарные валюты

Товарные валюты — это денежные единицы стран, экономика которых напрямую зависит от экспорта сырья и природных ресурсов.

К этой группе традиционно относят австралийский доллар, канадский доллар, норвежскую крону, бразильский реал, российский рубль, мексиканское песо и казахстанский тенге.

Глобальные риски и перестройка экономики

Несмотря на укрепление отдельных валют, ситуация на развивающихся рынках остается неоднородной. По данным Reuters, последствия геополитической напряженности сильнее всего ударили по странам Ближнего Востока, особенно зависящим от логистики через Ормузский пролив.

Так, Катар впервые столкнулся с торговым дефицитом в размере 1,2 млрд долларов. Экспорт страны сократился более чем на 90%, а импорт — вдвое. В JPMorgan прогнозируют возможное сокращение экономики Катара до 9% в текущем году.

При этом ряд стран, находящихся дальше от зоны конфликта, наоборот выигрывает от роста цен на сырье, включая Казахстан и Бразилию.

Денежно-кредитная политика ужесточается

Рост сырьевых цен усиливает инфляционное давление, что вынуждает центробанки многих стран сохранять или повышать процентные ставки.

Более жесткую монетарную политику уже проводят или рассматривают Филиппины, Турция, Польша, Венгрия, Индия и Южная Африка.

Ситуация с тенге на фоне рынков

На фоне мировых трендов казахстанская валюта продолжает демонстрировать укрепление.

На утренних торгах Forex доллар США котируется в диапазоне 458–459 тенге. В обменных пунктах Казахстана курс колеблется в пределах 457,76–460,34 тенге при официальном курсе 460,8 тенге.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
Пора скупать тенге?
28.04.2026, 13:14
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь