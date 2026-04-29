До 425 тысяч тенге: в Казахстане изменили правила выплат для военнослужащих

В Казахстане обновили систему материальной помощи и премий для военнослужащих. Размер отдельных выплат теперь может достигать 425 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минобороны.
Теперь размеры материальной поддержки стали более прозрачными и унифицированными, что позволяет заранее понимать, на какие суммы могут рассчитывать военнослужащие в различных жизненных ситуациях.
Согласно новым нормам, военнослужащие могут получить материальную помощь в ряде жизненных случаев. Речь идет о рождении ребенка, заключении брака, усыновлении, прохождении лечения или компенсации имущественного ущерба.
Как уточнили в Министерстве обороны, размер такой поддержки может составлять до 255 тысяч тенге.
В более сложных и тяжелых ситуациях предусмотрены увеличенные выплаты. Если военнослужащий сталкивается с потерей близкого родственника или супруга, размер материальной помощи может достигать 425 тысяч тенге.
Таким образом, государство усиливает социальную защиту военных, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.
Изменения коснулись и системы поощрений. Теперь военнослужащие смогут получать премии к юбилейным датам. Первой значимой отметкой установлен возраст 40 лет, далее выплаты предусмотрены каждые пять лет.
Кроме того, премии могут назначаться за выполнение важных служебных задач, высокие результаты, образцовое исполнение обязанностей, а также в честь государственных и профессиональных праздников.
Отдельно уточнены правила начисления пособия на оздоровление для военнослужащих, уволенных по отрицательным мотивам. Теперь расчет будет производиться не за полный месяц, а пропорционально фактически отработанным дням.
Обновленная система выплат делает механизм материальной поддержки военнослужащих более структурированным и прозрачным, а также усиливает социальные гарантии в ключевых жизненных ситуациях.
Комментарии0 комментарий(ев)