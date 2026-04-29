Казахстанцам пересчитали налог с продажи имущества: новые правила и ставки

С введением нового Налогового кодекса в Казахстане изменились правила уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при продаже имущества. Как отмечает Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, ключевым критерием теперь является наличие прироста стоимости — разницы между ценой покупки и продажи, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Продажа жилой недвижимости и земельных участков

К жилым объектам относятся квартиры, дома, дачи, гаражи, парковочные места, кладовые и земельные участки, включая личные подсобные хозяйства.

Налоговые обязательства зависят от срока владения:

2 года и более — налог не уплачивается

менее 2 лет — налог начисляется с прироста стоимости

Переходные положения до 2028 года

До 1 января 2028 года действуют временные нормы:

1 год владения — если право собственности зарегистрировано до 1 января 2026 года

2 года владения — если право собственности зарегистрировано после 1 января 2026 года

Продажа нежилой (коммерческой) недвижимости

К этой категории относятся офисы, магазины, склады, производственные базы и другие коммерческие объекты.

Для них установлено единое правило:

налог уплачивается независимо от срока владения объектом

Имущество, полученное в дар или по наследству

Если недвижимость или иное имущество получено безвозмездно, порядок расчета налога отличается.

Наследство

В расчет берется рыночная стоимость объекта на дату вступления в наследство. Она подтверждается официальным отчетом об оценке, который должен быть подготовлен до подачи налоговой декларации.

Дарение

В этом случае используется оценочная стоимость, определяемая государственной корпорацией для расчета налога на имущество на 1 января года регистрации права собственности.

Продажа транспортных средств

Для автомобилей и мототранспорта действует отдельное правило:

менее 1 года владения — налог уплачивается

более 1 года владения — налог не возникает

Новые ставки индивидуального подоходного налога

С 2026 года в Казахстане вводится прогрессивная шкала налогообложения:

10% — доход до 8 500 МРП

15% — сумма превышения порога 8 500 МРП

Обязанности налогоплательщиков

Граждане обязаны самостоятельно:

рассчитать сумму налога

подать налоговую декларацию

уплатить ИПН в установленные сроки

Несвоевременное выполнение этих обязательств может привести к начислению штрафов и пени.