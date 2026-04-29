Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
29.04.2026, 09:40

Казахстанцам пересчитали налог с продажи имущества: новые правила и ставки

Новости Казахстана

С введением нового Налогового кодекса в Казахстане изменились правила уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при продаже имущества. Как отмечает Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, ключевым критерием теперь является наличие прироста стоимости — разницы между ценой покупки и продажи, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Продажа жилой недвижимости и земельных участков

К жилым объектам относятся квартиры, дома, дачи, гаражи, парковочные места, кладовые и земельные участки, включая личные подсобные хозяйства.

Налоговые обязательства зависят от срока владения:

  • 2 года и более — налог не уплачивается
  • менее 2 лет — налог начисляется с прироста стоимости

Переходные положения до 2028 года

До 1 января 2028 года действуют временные нормы:

  • 1 год владения — если право собственности зарегистрировано до 1 января 2026 года
  • 2 года владения — если право собственности зарегистрировано после 1 января 2026 года

Продажа нежилой (коммерческой) недвижимости

К этой категории относятся офисы, магазины, склады, производственные базы и другие коммерческие объекты.

Для них установлено единое правило:

  • налог уплачивается независимо от срока владения объектом

Имущество, полученное в дар или по наследству

Если недвижимость или иное имущество получено безвозмездно, порядок расчета налога отличается.

Наследство

В расчет берется рыночная стоимость объекта на дату вступления в наследство. Она подтверждается официальным отчетом об оценке, который должен быть подготовлен до подачи налоговой декларации.

Дарение

В этом случае используется оценочная стоимость, определяемая государственной корпорацией для расчета налога на имущество на 1 января года регистрации права собственности.

Продажа транспортных средств

Для автомобилей и мототранспорта действует отдельное правило:

  • менее 1 года владения — налог уплачивается
  • более 1 года владения — налог не возникает

Новые ставки индивидуального подоходного налога

С 2026 года в Казахстане вводится прогрессивная шкала налогообложения:

  • 10% — доход до 8 500 МРП
  • 15% — сумма превышения порога 8 500 МРП

Обязанности налогоплательщиков

Граждане обязаны самостоятельно:

  • рассчитать сумму налога
  • подать налоговую декларацию
  • уплатить ИПН в установленные сроки

Несвоевременное выполнение этих обязательств может привести к начислению штрафов и пени.

Комментарии

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь