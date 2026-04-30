Вам звонят из поликлиники? Узнайте, почему врачи в Казахстане внезапно стали «заботливыми»

Министерство здравоохранения Казахстана пересмотрело один из ключевых принципов финансирования поликлиник, сделав акцент на реальной медицинской помощи, а не формальном прикреплении пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Впервые за годы реформ в системе первичной медико-санитарной помощи был изменен подход к подушевому финансированию. Ранее поликлиники получали фиксированную сумму за каждого прикрепленного пациента вне зависимости от того, обращался ли он за медицинской помощью.

Однако анализ показал серьезную проблему: около 22% населения, или более 4,4 миллиона человек, фактически не посещали поликлиники в течение года. Несмотря на это, государство продолжало выделять средства на их обслуживание.

В результате возникала ситуация, при которой финансирование шло не за оказанную помощь, а за формальное наличие пациента в базе. Теперь этот подход пересмотрен.

Понижающие коэффициенты: как это работает

С октября 2025 года введен механизм понижающих коэффициентов для «неактивных» пациентов. Если человек не обращается в поликлинику более 12 месяцев, финансирование на него уменьшается.

При этом базовая часть финансирования сохраняется. Поликлиники по-прежнему получают около 80% подушевого норматива, что покрывает основные расходы — от зарплат до коммунальных платежей. Снижение касается лишь дополнительной части.

Таким образом, речь идет не о сокращении бюджета, а о его перераспределении — в пользу тех медицинских организаций, которые действительно работают с пациентами.

Пациент стал «ценностью» для системы

Новая модель изменила саму логику взаимодействия с населением. Если раньше «пассивный» пациент не создавал проблем для поликлиники, то теперь его отсутствие напрямую влияет на доход учреждения.

Это стало стимулом для активной работы: врачи и медсестры начали чаще приглашать людей на профилактические осмотры, скрининги и вакцинацию. Система фактически перешла от ожидания пациента к его поиску.

По данным государственных сервисов, миллионы казахстанцев уже получили приглашения на обследования, включая скрининги на онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Профилактика вместо экстренных госпитализаций

Одной из ключевых целей реформы стало снижение нагрузки на стационары. Сегодня до 70% госпитализаций в Казахстане происходят в экстренном порядке, когда заболевание уже запущено.

При этом, по оценкам специалистов, около 15% таких случаев можно было предотвратить на уровне поликлиники — при своевременной диагностике и наблюдении.

Новая модель финансирования делает акцент именно на профилактике. Чем раньше выявляется заболевание, тем меньше затрат требуется на его лечение и тем выше шансы сохранить здоровье пациента.

Финансовые стимулы за результат

Помимо понижающих коэффициентов, внедрена система поощрений за качественные показатели. Общий объем финансирования стимулирующих выплат превысил 20 миллиардов тенге.

Дополнительные выплаты получают участковые медработники, если на их участке:

заболевания выявляются на ранней стадии

снижается смертность

эффективно контролируются хронические болезни

В результате средний объем выплат на один участок существенно вырос, что усилило мотивацию медицинского персонала заниматься профилактикой.

Первые результаты реформы

Изменения уже дали заметный эффект. Число «невидимых» пациентов сократилось с 4,4 миллиона до 3,8 миллиона человек. Это означает, что около 600 тысяч казахстанцев впервые за долгое время обратились за медицинской помощью.

Также значительно выросла доля профилактических посещений — с 15% до 30%. Это свидетельствует о постепенном смещении системы в сторону ранней диагностики.

Обновленные скрининги и новые возможности

Параллельно была модернизирована система обследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Расширен возрастной диапазон скринингов — теперь они проводятся до 76 лет. Для мужчин старше 50 лет введено регулярное обследование сосудов шеи, позволяющее снизить риск инсультов.

Упрощена и сама процедура: при нормальных результатах анализов осмотр может завершить медсестра без направления к врачу, что сокращает очереди и экономит время пациентов.

Поликлиники меняют формат работы

Реформа затронула не только финансирование, но и организацию работы медучреждений. За последние годы были пересмотрены правила приема пациентов и снижена административная нагрузка на врачей.

Продолжительность приема увеличена, внедрен самостоятельный сестринский прием, что позволило расширить охват населения первичной помощью.

Также в поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи и внедрено разделение потоков пациентов, что сделало обслуживание более удобным и быстрым.

Система, ориентированная на здоровье

В Минздраве подчеркивают, что изменения направлены не на экономию средств, а на повышение эффективности всей системы здравоохранения.

Главная задача — сделать так, чтобы медицинская помощь была своевременной, профилактика — доступной, а ресурсы — использовались там, где они действительно необходимы.