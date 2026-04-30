Легальное трудоустройство в Корее: сколько будут получать граждане Казахстана

Казахстан и Южная Корея продолжают переговоры о запуске системы легального трудоустройства EPS. Программа может открыть для казахстанцев доступ к работе в ключевых отраслях с зарплатой от 1 000 долларов , сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Казахстан проходит этапы включения в систему EPS

Казахстан продолжает переговоры с Южной Кореей о присоединении к системе легального трудоустройства иностранных работников Employment Permit System (EPS). В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что процесс проходит поэтапно и требует согласования на межгосударственном уровне.

Включение страны в программу включает три основных шага:

внутригосударственное согласование в Южной Корее;

проверку инфраструктуры и работы EPS-центров;

итоговое решение межведомственной комиссии.

Первый этап Казахстан уже прошёл — его подтвердили корейские власти в октябре 2025 года.

В январе 2026 года в Казахстан приезжала делегация Южной Кореи для оценки готовности ко второму этапу. После визита корейская сторона направила дополнительные запросы по организации работы будущих центров.

Где будут обучать и тестировать кандидатов

Основная инфраструктура для подготовки работников будет сосредоточена в Алматы и Алматинской области.

Планируется, что:

в Алматы будет открыт EPS-центр и площадка для тестирования EPS-TOPIK с возможностью одновременного экзамена до 500 человек;

в Алматинской области разместят учебные центры для обучения и переподготовки кадров;

медицинское обследование кандидаты будут проходить в многопрофильной больнице города Конаев.

Власти заявляют, что система тестирования и отбора будет максимально прозрачной и стандартизированной.

В каких сферах смогут работать казахстанцы

Программа EPS ориентирована на закрытие дефицита рабочей силы в Южной Корее. Казахстанцы смогут претендовать на вакансии в следующих секторах:

производство;

строительство;

сельское хозяйство;

рыболовство;

отдельные направления сферы услуг.

Речь идет преимущественно о вакансиях для неквалифицированных и рабочих специальностей.

Сколько смогут зарабатывать казахстанцы

По данным Министерства труда, минимальный уровень заработной платы для иностранных работников в Южной Корее составит от 1 000 долларов.

По текущему курсу это примерно 458 тысяч тенге, однако итоговый доход будет зависеть от:

профессии;

условий контракта;

квалификации работника;

отрасли занятости.

Как будет проходить отбор

Отбор участников программы включает несколько этапов. Сроки запуска для Казахстана пока не определены и зависят от согласования с южнокорейской стороной.

Кандидаты должны пройти:

обучение;

экзамен EPS-TOPIK (язык и базовые знания законодательства);

медицинское обследование;

финальный отбор и утверждение списков.

Только после этого формируются группы для выезда и оформляются документы.

Сроки работы в Южной Корее

Согласно правилам EPS, иностранные работники могут находиться в стране:

до 3 лет;

с возможностью продления до 4 лет 10 месяцев без выезда.

Конкретные условия будут зависеть от трудового контракта и законодательства Южной Кореи.

Когда казахстанцы смогут поехать на работу

Точные сроки начала трудоустройства пока не определены. Они будут зависеть от:

формирования и набора групп;

прохождения обучения и тестирования;

согласования с южнокорейской стороной;

завершения всех административных процедур.

После финального одобрения Южной Кореи программа сможет перейти к практической реализации.