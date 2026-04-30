Какие новшества с 1 мая ждут казахстанцев

С 1 мая в Казахстане вступает в силу ряд значимых изменений, которые затронут налоги, транспорт, финансы, образование, цифровые технологии и миграцию. В стране начнутся проверки мобильных переводов, изменятся правила для рынка цифровых активов, а также вступят в силу новые таможенные и отраслевые нормы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
С мая налоговые органы начинают анализ данных по мобильным переводам, которые поступили от банков до 15 апреля. Первые уведомления гражданам планируется направить уже в мае.
Под контроль попадают операции физических лиц, если:
Цель проверки — выявление возможной скрытой предпринимательской деятельности среди физических лиц.
С мая меняется порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей и техники, импортируемых из России и Беларуси. Для этой категории транспортных средств платеж существенно увеличится.
При этом:
В Министерстве промышленности поясняют, что мера направлена на выравнивание конкурентных условий внутри ЕАЭС.
С 1 мая в Казахстане вводится единое регулирование рынка стейблкоинов.
Основные требования:
Каждый выпуск будет регистрироваться оператором платформы цифровых финансовых активов с присвоением уникального номера.
С мая по октябрь 2026 года в стране пройдут воинские сборы. Планируется призвать около 3 тысяч военнообязанных.
Сборы проводятся в рамках плановой подготовки резервистов и повышения обороноспособности.
С 4 мая вводится обновленный механизм оплаты таможенных сборов в рамках системы «KEDEN».
Изменения касаются:
Гражданам и компаниям необходимо корректно указывать новые реквизиты при оплате.
Россия прекращает экспорт казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.
Объем в 260 тыс. тонн перераспределят:
В Минэнерго отмечают, что это не повлияет на общий план добычи.
В мае стартует пилотный проект Imam AI — цифрового сервиса Духовного управления мусульман Казахстана.
Проект предусматривает:
Цель — повышение доступности религиозных разъяснений для населения.
В Казахстане продлевается запрет на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов сроком на 6 месяцев.
Ограничения распространяются на:
С 27 мая стартует прием заявлений в первый класс, который продлится до 31 августа.
Нововведения:
Основное единое национальное тестирование пройдет с 10 мая по 10 июля.
Особенности:
Самые популярные комбинации предметов:
С мая открываются и возобновляются рейсы в Южную Корею:
Расширение маршрутов направлено на развитие деловых и туристических связей.
Хадж-сезон 2026 года пройдет с 15 мая по 5 июня.
Организованы:
Комментарии0 комментарий(ев)