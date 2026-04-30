Какие новшества с 1 мая ждут казахстанцев

С 1 мая в Казахстане вступает в силу ряд значимых изменений, которые затронут налоги, транспорт, финансы, образование, цифровые технологии и миграцию. В стране начнутся проверки мобильных переводов, изменятся правила для рынка цифровых активов, а также вступят в силу новые таможенные и отраслевые нормы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

С мая 2026 года в Казахстане стартует масштабный пакет изменений, охватывающий сразу несколько сфер — от банковского контроля до энергетики и образования. Ниже — основные новшества, которые начнут действовать в стране.

Проверка мобильных переводов: старт налогового контроля

С мая налоговые органы начинают анализ данных по мобильным переводам, которые поступили от банков до 15 апреля. Первые уведомления гражданам планируется направить уже в мае.

Под контроль попадают операции физических лиц, если:

за 3 месяца поступления идут от 100 и более разных отправителей;

общая сумма переводов превышает 1 020 000 тенге (12 МЗП).

Цель проверки — выявление возможной скрытой предпринимательской деятельности среди физических лиц.

Изменения в утильсборе для авто из России и Беларуси

С мая меняется порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей и техники, импортируемых из России и Беларуси. Для этой категории транспортных средств платеж существенно увеличится.

При этом:

для казахстанских производителей условия остаются прежними;

для импорта из других стран правила не меняются.

В Министерстве промышленности поясняют, что мера направлена на выравнивание конкурентных условий внутри ЕАЭС.

Новые правила для стейблкоинов и цифровых активов

С 1 мая в Казахстане вводится единое регулирование рынка стейблкоинов.

Основные требования:

100% обеспечение выпускаемых стейблкоинов деньгами на банковских счетах;

эмитенты — только юрлица (АО или ТОО);

минимальный капитал — от 200 млн тенге;

до 50% резервов можно размещать в ликвидные активы (гособлигации, депозиты).

Каждый выпуск будет регистрироваться оператором платформы цифровых финансовых активов с присвоением уникального номера.

Воинские сборы: участие около 3 тысяч граждан

С мая по октябрь 2026 года в стране пройдут воинские сборы. Планируется призвать около 3 тысяч военнообязанных.

Сборы проводятся в рамках плановой подготовки резервистов и повышения обороноспособности.

Новый порядок таможенных платежей

С 4 мая вводится обновленный механизм оплаты таможенных сборов в рамках системы «KEDEN».

Изменения касаются:

кода бюджетной классификации (КБК);

порядка учета платежей;

возможности зачета или возврата ранее уплаченных сумм.

Гражданам и компаниям необходимо корректно указывать новые реквизиты при оплате.

Перераспределение экспортной нефти

Россия прекращает экспорт казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

Объем в 260 тыс. тонн перераспределят:

100 тыс. тонн — через порт Усть-Луга;

160 тыс. тонн — через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

В Минэнерго отмечают, что это не повлияет на общий план добычи.

Запуск проекта Imam AI

В мае стартует пилотный проект Imam AI — цифрового сервиса Духовного управления мусульман Казахстана.

Проект предусматривает:

быстрые религиозные ответы;

доступ к просветительской информации;

использование технологий искусственного интеллекта.

Цель — повышение доступности религиозных разъяснений для населения.

Продление запрета на вывоз лома металлов

В Казахстане продлевается запрет на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов сроком на 6 месяцев.

Ограничения распространяются на:

медный, алюминиевый, свинцовый лом;

черные металлы и шихтовые слитки;

бывшие в употреблении рельсы, трубы и элементы инфраструктуры.

Прием документов в первый класс

С 27 мая стартует прием заявлений в первый класс, который продлится до 31 августа.

Нововведения:

автоматическое зачисление детей из предшкольной подготовки в той же школе;

сокращение документооборота;

сохранение права выбора другой школы для родителей.

Основное ЕНТ-2026

Основное единое национальное тестирование пройдет с 10 мая по 10 июля.

Особенности:

возможность сдачи дважды;

участие около 240 тыс. абитуриентов;

более 446 тыс. заявлений подано на две попытки;

большинство выбрали казахский язык сдачи.

Самые популярные комбинации предметов:

математика + физика;

биология + химия;

творческие экзамены.

Новые авиарейсы: расширение международной географии

С мая открываются и возобновляются рейсы в Южную Корею:

Алматы — Пусан (2 раза в неделю);

Сеул — Алматы (до 5 рейсов в неделю).

Расширение маршрутов направлено на развитие деловых и туристических связей.

Старт хадж-сезона

Хадж-сезон 2026 года пройдет с 15 мая по 5 июня.

Организованы: