Банк — не враг, если знать закон: как официально отправить кредит на каникулы в Казахстане

В Казахстане заемщикам разъяснили порядок действий при невозможности платить по кредиту. В АРРФР напомнили о механизмах реструктуризации и последствиях игнорирования задолженности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнило гражданам о правилах поведения в случае финансовых трудностей и невозможности своевременно погашать кредитные обязательства. Ведомство подчеркнуло: игнорирование задолженности может привести к серьезным последствиям, тогда как своевременное обращение к кредитору позволяет сохранить более мягкие условия погашения долга.
В АРРФР отмечают, что отказ от выплат или затягивание с ними приводит к постепенному ухудшению финансовой ситуации заемщика. Среди основных последствий:
Регулятор подчеркивает: обязательства по кредиту должны быть приоритетными, а пропуск платежей без контакта с банком или МФО только усугубляет положение.
В случае, если заемщик понимает, что не сможет внести платеж вовремя, необходимо заранее уведомить банк или микрофинансовую организацию. Ожидание просрочки снижает шансы на благоприятное решение.
Законодательство Казахстана предусматривает обязательный порядок досудебного урегулирования, который включает несколько этапов.
После первой просрочки в течение 10 календарных дней банк или МФО обязаны направить заемщику информацию о сумме долга и возможностях реструктуризации.
Заемщик вправе обратиться в финансовую организацию с письменным заявлением. В нем необходимо указать причину сложной финансовой ситуации (например, потеря работы или проблемы со здоровьем) и предложить вариант изменения условий договора.
Банк или микрофинансовая организация обязаны рассмотреть заявление в течение 15 календарных дней и предоставить ответ.
Важно: финансовые организации не имеют права взимать плату за рассмотрение таких обращений.
При положительном решении заемщику могут быть доступны следующие меры поддержки:
Такие меры направлены на снижение финансовой нагрузки и предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации.
Если кредитор официально отказал в пересмотре условий займа, заемщик имеет право обратиться в уполномоченные структуры:
Эти институты рассматривают спорные ситуации и помогают защитить права заемщиков.
В АРРФР подчеркивают: избегание контакта с банком или МФО только ухудшает положение должника. Своевременное обращение, открытый диалог и использование механизмов реструктуризации позволяют снизить долговую нагрузку и избежать судебных последствий.
