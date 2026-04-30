Банк — не враг, если знать закон: как официально отправить кредит на каникулы в Казахстане

В Казахстане заемщикам разъяснили порядок действий при невозможности платить по кредиту. В АРРФР напомнили о механизмах реструктуризации и последствиях игнорирования задолженности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнило гражданам о правилах поведения в случае финансовых трудностей и невозможности своевременно погашать кредитные обязательства. Ведомство подчеркнуло: игнорирование задолженности может привести к серьезным последствиям, тогда как своевременное обращение к кредитору позволяет сохранить более мягкие условия погашения долга.

Какие последствия возникают при просрочке кредита

В АРРФР отмечают, что отказ от выплат или затягивание с ними приводит к постепенному ухудшению финансовой ситуации заемщика. Среди основных последствий:

начисление штрафов и пеней за просрочку;

ухудшение кредитной истории;

передача долга коллекторам;

обращение в суд и принудительное взыскание;

возможный арест счетов и имущества, а также ограничения на выезд из страны.

Регулятор подчеркивает: обязательства по кредиту должны быть приоритетными, а пропуск платежей без контакта с банком или МФО только усугубляет положение.

Когда нужно обращаться к кредитору

В случае, если заемщик понимает, что не сможет внести платеж вовремя, необходимо заранее уведомить банк или микрофинансовую организацию. Ожидание просрочки снижает шансы на благоприятное решение.

Законодательство Казахстана предусматривает обязательный порядок досудебного урегулирования, который включает несколько этапов.

Порядок досудебного урегулирования задолженности

Уведомление от кредитора

После первой просрочки в течение 10 календарных дней банк или МФО обязаны направить заемщику информацию о сумме долга и возможностях реструктуризации.

Подача заявления

Заемщик вправе обратиться в финансовую организацию с письменным заявлением. В нем необходимо указать причину сложной финансовой ситуации (например, потеря работы или проблемы со здоровьем) и предложить вариант изменения условий договора.

Рассмотрение обращения

Банк или микрофинансовая организация обязаны рассмотреть заявление в течение 15 календарных дней и предоставить ответ.

Важно: финансовые организации не имеют права взимать плату за рассмотрение таких обращений.

Какие варианты могут предложить банки и МФО

При положительном решении заемщику могут быть доступны следующие меры поддержки:

отсрочка платежей (кредитные каникулы);

увеличение срока кредита с уменьшением ежемесячного платежа;

снижение процентной ставки;

частичное списание штрафов и пеней.

Такие меры направлены на снижение финансовой нагрузки и предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации.

Что делать, если в реструктуризации отказали

Если кредитор официально отказал в пересмотре условий займа, заемщик имеет право обратиться в уполномоченные структуры:

к банковскому омбудсману — по спорам с банками;

к микрофинансовому омбудсману — по займам в МФО.

Эти институты рассматривают спорные ситуации и помогают защитить права заемщиков.

Вывод

В АРРФР подчеркивают: избегание контакта с банком или МФО только ухудшает положение должника. Своевременное обращение, открытый диалог и использование механизмов реструктуризации позволяют снизить долговую нагрузку и избежать судебных последствий.