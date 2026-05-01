Свой путь в космос: Казахстан успешно запустил с Байконура ракету «Сункар»

На космодроме Байконур состоялся первый испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар», подтвердивший готовность нового космического комплекса «Байтерек», сообщает Lada.kz.

Исторический старт с площадки №45

В Казахстане состоялось событие, которое может стать поворотным для национальной космической отрасли. С площадки №45 космодрома Байконур впервые запустили перспективную ракету-носитель среднего класса «Союз-5/Сункар». Испытание прошло в рамках летно-конструкторской программы и стало ключевым этапом реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек».

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, запуск прошел в штатном режиме. Первая и вторая ступени ракеты отработали без сбоев, а габаритно-массовый макет был выведен на заданную траекторию.

Проверка технологий и готовности инфраструктуры

Испытательный пуск подтвердил, что созданный комплекс полностью готов к эксплуатации. В ходе подготовки к запуску была проведена масштабная модернизация наземной инфраструктуры.

В частности:

обновлены стартовые системы;

внедрены современные системы управления;

усовершенствованы комплексы заправки и безопасности;

повышен уровень автоматизации предстартовых операций.

Отмечается, что все технические решения соответствуют международным стандартам надежности и безопасности.

«Байтерек» как стратегический проект

Проект «Байтерек» рассматривается как одно из ключевых технологических достижений Казахстана последних лет. Он открывает стране доступ к собственной современной пусковой инфраструктуре и усиливает позиции на мировом рынке космических услуг.

В ведомстве подчеркнули, что реализация проекта:

формирует основу для полноценного участия Казахстана в космической индустрии;

позволяет развивать национальные спутниковые программы;

способствует подготовке инженерных кадров;

создает новые рабочие места.

Более 40 систем и полный цикл испытаний

Для функционирования нового ракетного комплекса задействовано свыше 40 различных технических систем. В ходе испытаний была обеспечена их слаженная работа на всех этапах — от подготовки до запуска.

Особое внимание уделялось соблюдению технологических регламентов и бесперебойной работе всех узлов и агрегатов.

Новые возможности для космической отрасли

Успешный запуск «Сункар» открывает перед Казахстаном перспективы по расширению космических программ. В частности, речь идет о возможности вывода на орбиту широкого спектра космических аппаратов и развитии коммерческих запусков.

Таким образом, первый старт ракеты стал не только техническим достижением, но и сигналом о переходе страны на новый уровень в освоении космоса.