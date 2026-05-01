Миграционная реформа: Токаев утвердил новые правила въезда в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, направленный на обновление миграционной политики страны. Документ предусматривает упрощение визовых процедур и внедрение «золотой визы» для инвесторов и высококвалифицированных специалистов, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

Согласно документу, правительству поручено провести комплексную реформу до 31 декабря 2026 года.

Упрощение визового режима и новые категории

Одним из ключевых направлений реформы станет оптимизация визовой системы. Планируется объединение нескольких действующих категорий виз, включая:

инвестиционные визы

визы для квалифицированных специалистов

визы временных работников

Таким образом, система станет более гибкой и понятной для иностранных граждан, заинтересованных в работе и инвестициях в Казахстане.

Введение «Алтын визы»

Отдельное внимание уделено внедрению новой категории — «Алтын виза» («Золотая виза»). Она предназначена для инвесторов и специалистов высокого уровня и предполагает ускоренные условия получения статуса.

Получить «золотую визу» смогут:

участники программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА;

держатели инвестиционных виз — спустя 1 месяц пребывания;

квалифицированные специалисты — спустя 6 месяцев (для IT-специалистов — через 1 месяц);

временные работники — спустя 1 год.

Признание иностранных дипломов без нострификации

Еще одной важной нормой станет упрощение процедуры признания образования. В Казахстане планируется автоматическое признание дипломов ведущих зарубежных университетов без прохождения нострификации.

Это решение, как ожидается, ускорит привлечение иностранных специалистов и снизит административные барьеры для их трудоустройства.

Цель реформы

Обновление миграционной политики направлено на усиление инвестиционной привлекательности Казахстана, развитие рынка труда и создание комфортных условий для международных специалистов и предпринимателей.