Миграционная реформа: Токаев утвердил новые правила въезда в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, направленный на обновление миграционной политики страны. Документ предусматривает упрощение визовых процедур и внедрение «золотой визы» для инвесторов и высококвалифицированных специалистов, сообщает Lada.kz.
Согласно документу, правительству поручено провести комплексную реформу до 31 декабря 2026 года.
Одним из ключевых направлений реформы станет оптимизация визовой системы. Планируется объединение нескольких действующих категорий виз, включая:
Таким образом, система станет более гибкой и понятной для иностранных граждан, заинтересованных в работе и инвестициях в Казахстане.
Отдельное внимание уделено внедрению новой категории — «Алтын виза» («Золотая виза»). Она предназначена для инвесторов и специалистов высокого уровня и предполагает ускоренные условия получения статуса.
Получить «золотую визу» смогут:
Еще одной важной нормой станет упрощение процедуры признания образования. В Казахстане планируется автоматическое признание дипломов ведущих зарубежных университетов без прохождения нострификации.
Это решение, как ожидается, ускорит привлечение иностранных специалистов и снизит административные барьеры для их трудоустройства.
Обновление миграционной политики направлено на усиление инвестиционной привлекательности Казахстана, развитие рынка труда и создание комфортных условий для международных специалистов и предпринимателей.
