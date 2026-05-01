01.05.2026, 07:36

Казахстан и Россия объединяют школы: что известно о новом образовательном соглашении

Новости Казахстана 0 884

Россия и Казахстан прорабатывают вопрос строительства шести совместных школ. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: inform.kz
Фото: inform.kz

По его словам, проект предполагает создание образовательных учреждений на паритетной основе — по три школы на территории каждой страны.

Лавров отметил, что развитие образовательного сотрудничества остается одним из ключевых направлений двусторонних отношений.

Расширение образовательного сотрудничества

Стороны уже реализуют ряд совместных инициатив в сфере образования. В частности, в прошлом году в России начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Одновременно в Казахстане функционируют восемь филиалов российских вузов, включая один из ведущих дипломатических университетов — МГИМО.

Таким образом, образовательное взаимодействие между странами продолжает расширяться как в школьном, так и в высшем образовании.

Гуманитарные инициативы и международные проекты

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено гуманитарным проектам. Сергей Лавров поблагодарил Казахстан за участие в создании международной организации по русскому языку, инициированной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Секретариат этой организации начал работу 1 апреля в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Проект направлен на развитие и поддержку русского языка на международном уровне.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь