Казахстан и Россия объединяют школы: что известно о новом образовательном соглашении

Россия и Казахстан прорабатывают вопрос строительства шести совместных школ. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: inform.kz

По его словам, проект предполагает создание образовательных учреждений на паритетной основе — по три школы на территории каждой страны.

Лавров отметил, что развитие образовательного сотрудничества остается одним из ключевых направлений двусторонних отношений.

Расширение образовательного сотрудничества

Стороны уже реализуют ряд совместных инициатив в сфере образования. В частности, в прошлом году в России начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Одновременно в Казахстане функционируют восемь филиалов российских вузов, включая один из ведущих дипломатических университетов — МГИМО.

Таким образом, образовательное взаимодействие между странами продолжает расширяться как в школьном, так и в высшем образовании.

Гуманитарные инициативы и международные проекты

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено гуманитарным проектам. Сергей Лавров поблагодарил Казахстан за участие в создании международной организации по русскому языку, инициированной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Секретариат этой организации начал работу 1 апреля в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Проект направлен на развитие и поддержку русского языка на международном уровне.