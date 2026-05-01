Больше не только поезда: «Казахстан темир жолы» официально выходит в открытое море

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» начинает создание собственного морского флота — проект направлен на усиление транзитного потенциала Казахстана и развитие Транскаспийского маршрута, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба КТЖ

Ставка на морскую логистику

НК «Қазақстан темір жолы» объявила о запуске масштабного проекта по формированию собственного морского флота. Инициатива реализуется в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который становится одним из ключевых направлений транзитных перевозок между Азией и Европой.

В компании подчеркивают, что создание собственного флота позволит Казахстану укрепить позиции на международных логистических рынках и повысить устойчивость транспортных цепочек.

Контракты на шесть судов

Реализацией проекта занимается дочерняя структура — ТОО «KTZ Express Shipping», входящая в периметр KTZ Express.

В рамках проекта уже подписаны контракты на строительство шести судов:

четыре сухогруза будут построены китайской компанией Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co., Ltd.;

будут построены китайской компанией Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co., Ltd.; два судна — на Бакинском судостроительном заводе.

Таким образом, КТЖ диверсифицирует производственные площадки и усиливает международное сотрудничество в судостроительной отрасли.

Универсальные суда для двух морей

Проект предусматривает строительство универсальных сухогрузов-контейнеровозов класса «река–море». Их ключевые характеристики:

дедвейт — до 9 900 тонн;

вместимость — до 537 ДФЭ;

адаптация под маршруты Каспийского и Черного морей.

Такие параметры позволят эффективно интегрировать морскую составляющую в существующую железнодорожную и портовую инфраструктуру ТМТМ, обеспечив бесперебойную доставку грузов.

Современные технологии и экологические стандарты

Будущие суда оснастят современными системами управления и навигации. Они будут соответствовать международным требованиям безопасности и экологичности, включая стандарты IMO и MARPOL.

Классификационное сопровождение проекта обеспечит международная организация Bureau Veritas. Это:

повысит уровень безопасности эксплуатации;

обеспечит соответствие глобальным стандартам;

укрепит доверие со стороны международных грузоотправителей.

Усиление роли Казахстана в ТМТМ

В КТЖ отмечают, что запуск собственного флота станет важным шагом для формирования полноценной морской составляющей Транскаспийского маршрута.

Ожидается, что проект: